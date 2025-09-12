Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči Ž. G. za nanošenje teških telesnih povreda
Hronika
POSVAĐALI SE PA MOTKOM RAZBIO GLAVU MUŠKARCU U SURČINU: Uhapšenom (30) policija odredila zadržavanje
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin uhapsili su Ž.G. (30) zbog sumnje da je juče, nakon kraće rasprave naneo teške telesne povrede G.L. (45).
- On se sumnjiči da je nakon rasprave sa zemlje uzeo drveni predmet i njime naneo povrede u vidu preloma čeone kosti G. L., čime je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Okrivljeni će u zakonskom roku biti doveden u postupajuće tužilaštvo gde će ga javni tužilac, u prisustvu branioca, saslušati na sve okolnosti predmetnog događaja - navodi se u saopštenju tužilaštva.
