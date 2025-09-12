Slušaj vest

Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara za kojim je Srbija raspisala poternicu zbog sumnje da je organizator vračarske grupe, beogradskog ogranka kavačkog klana osuđen je danas pred sudom u Berlinu na 12 godina zatvora zbog pokušaja ubistva "škaljarca" u Nemačkoj 2020. godine.

- Mafijaški bos iz Srbije osuđen je jer je planirao i organizovao napad na visokopozicioniranog člana rivalske kriminalne grupe u Berlinu pre pet i po godina, ali je napad propao - preneli su odluku sudije Matijasa Šerca nemački mediji. Sudija je, kako navode, rekao u presudi i da je to bio "hladnokrvni čin unutar organizovanog kriminalnog miljea“.

Pokušaj atentata za koji je Vušović osuđen, pošto je Nemačkoj izrčen iz Barselone u kojoj je uhapšen, dogodio se 17. februara 2020. Navodno je Džoni sa Vračara organizovao napad na škaljarca, a njegov saučesnik je u pravcu žrtve ispalio dva hica, ali je meta uspela da pobegne.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Hannes P Albert / AFP / Profimedia

U presudi koja je danas saopštena, navodi se da je jedan od ključnih dokaza protiv Vušovića bila presretnuta telefonska komunikacija preko Skaj aplikacije.

- Ona pokazuje da je zločin bio pažljivo pripreman, nekoliko meseci. Dao je naloge izvršiocu, koji je toga dana ispalio hice - navodi se u odluci.

Iako je "škaljarac" preživeo napad "vračaraca" u Berlinu, on je dve nedelje kasnije poginuo u eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil u Crnoj Gori.

- Okrivljeni je osuđen na osnovu razgovora povezanih sa njegovim korisničkim imenom na Skaj aplikaciji. On je praktično preko Skaja uživo pratio šta se dešava na licu mesta. Osim što je isplanirao zločin on je nabavio i oružje - rekao je sudija, navodeći da ne stoje navodi odbrane da se komunikacijama sa Skaja koje ga terete, manipulisalo.

Inače, tužilaštvo je od suda tražilo u završnoj reči da Vušovića osudi na dvanaest i po godina zatvora. Vušović i njegovi branioci tražili su da bude oslobođen optužbi.

- Naš klijent nije bio šef mafije, kako su ga prikazali istražitelji. On je postao meta kampanje koja se protiv njega vodi u Srbiji i pijun u političkoj igri - tvrdili su advokati pred sudom.

Inače, ova presuda nije pravosnažna i na nju obe strane imaju pravo žalbe.