Podsetimo, Novosađanka je izgubila život krajem maja, kada je ispala iz korpe zakačene za padobran direktno u more i to sa visine veće od 50 metara.

Tragedija u Budvi se dogodila, podsetimo, kada je devojka pristala na besplatnu vožnju parasejlingom u zamenu da se snimi za reklamni spot budvanske agencije koja se decenijama bavi atraktivnim vodenim sportovima. Prošla je neku vrstu obuke tokom koje je, kako se navodi, bila raspoložena i vesela i nije pokazivala strah, ni paniku.

Inače, u javnosti se nakon tragične nesreće pojavio kratak video snimak na kome se može videti kako devojka skida pojas i pada u more, ali zapravo ceo snimak traje skoro 24 minuta i na njemu se, prema navodima izvora, jasno čuje kako devojka u nekoliko navrata uspaničeno doziva pomoć i moli da joj se pomogne.

- Alo - vikala je Novosađanka, da bi zatim dodala: "Joj, šta je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno!"

Inače, Osnovno tužilaštvo u Kotoru još uvek nije utvrdilo ko je kriv za njenu smrt, a nažalost, leto koje je počelo ovakvom tragedijo, završilo se na isti način, ovog puta na Luštici, kada se Mina M. iz Vrnjačke Banje utopila dok je pokušavala da napravi selfi na steni.

Naime, Mina M. je pre nesreće sa prijateljicom bila na rtu Veslo gde su se fotografisale i pravile video-klipove za društvene mreže. Predeo oko rta Veslo poznat je po izuzetno dubokoj vodi i jakim strujama, a nastradala devojka je na svojim profilima i objavila nekoliko slika baš sa mesta na kom je izgubila život.

Spasilačka služba je u četvrtak, odmah po dobijanju informacije da su devojku odvukli talasi, izašla na teren, ali su posle sati i po morali da obustave potragu zbog izuzetno loših vremenskih uslova. Potraga za telom je nastavljena, a bili su angažovani helikopteri, čamci, dronovi i ronioci.

- Iako su spasioci brzo posle nesreće uočili telo da pluta na površini mora kod rta Veslo, potraga je tog dana morala biti obustavljena zbog nevremena i jakog vetra. Bilo je nemoguće prići telu, a i bezbednosti spasilaca je bila ugrožena - rekao je izvor Kurira.

Dubina i do 100 metara Isti izvor navodi da je na mestu, na kojem je Mina M. nastradala, more duboko i do 100 metara! - Dole je kao litica! Teren je izuzetno težak i nepristupačan za potragu zbog dubine, visokih talasa, jake morske struje - dodao je izvor.

Prema njegovim rečima, potraga je nastavljena rano ujutru i trajala je satima, sve dok nisu stigle vesti iz Hrvatske.

- Helikopter je dvaput nadletao područje. Dronovi su, takođe, bili aktivni sve vreme i snimali su iz vazduha, a i ronioci su bili spremni da otpočnu pretragu. Pored svega toga, nadležne službe Crne Gore su o slučaju obavestile i kolege iz Hrvatske, pošto morske struje uglavnom idu ka Dubrovniku. Na kraju je telo zaista nađeno u tom rejonu, između Prevlake i Cavtata - kaže izvor Kurira.

Kako ističe sagovornik, potraga je trajalo dugo upravo zbog nepristupačnosti terena i loših vremenskih uslova.

- Zadatak je bio izuzetno težak jer je vidljivost bila loša, a struje jake. Angažovana je bila maksimalna oprema, ali je sama potraga bila teška zbog nepogodnosti terena, vremenskih nepogoda, jake struje, visokih talasa i velike dubine mora - dodaje naš sagovornik.