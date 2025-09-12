Slušaj vest

Zatvorenik iz Libije uspeo je da pređe bezbednosnu ogradu unutar zatvorskog kompleksa i popeo se na unutrašnja vrata ispred ulaza. Uprkos opasnosti, nastavio je kroz bodljikavu žicu i stigao do krova prelaza za vozila. Pokušaj bekstva završio se bezuspešno kod spoljnog zida zatvora. Na kraju su ga pripadnici vatrogasne službe uhvatili koristeći platno za spasavanje, a policija ga je vratila u zatvor.

Gosti koji su u emisiji "Ni pet ni šest" razgovarali o tome da li je bekstvo iz naših zatvora moguće, kao i koje su posledice, bili su Blažo Marković - predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije, Đorđe Vasiljević Atila - bivši zatvorenik i autor knjige "Dosije Atila" i Radovan Korać - bivši zamenik upravnika KPZ "Beograd".

Đorđe Vasiljević Atila Foto: Kurir Televizija

Tri obroka sa 175 grama mesa dnevno?

Trivun Ivković je gostujući na na Kurir televiziji objasnio da svaki osuđenik dnevno ima 175 grama mesa koje sme da pojede, s tim što ima tri obroka dnevno. Naglasio je da tako u zakonu i da se ta pravila poštuju. Vasiljević Atila, bivši zatvorenik otkrio je da li su takve tvrdnje tačne:

- To u praksi ne funkcioniše tako. U vreme kada sam ja bio, na zidu piše šta je normativ kalorija koje treba uneti. Seklo se oko 136 kila piletine i 120 kila svinjetine i ne znam koliko govedine za ručak. U praksi, čim stigne hrana pravi se klopa prvo za one u kuhinji, pa za komandire i nadzornike, pa se onda napravi za sve one zatvorenike koji rade u prvom krugu. Ono što na kraju ostane može dobiti ekipa koja dođe ranije ali u kanticama. Ovi koji dođu na ručak ne vide meso uopšte. Vide ono što je ostalo. Ako je boranija, vide čorbu od boranija, ako je kupus, vide dve liske kupusa i nemaju izbora. Najgore prođe izolacija, njima se poslednjima služi. Oni vide samo čorbu. Prosečan osuđenik jeste gladan, ali niko nije umro od gladi.

Nakon bekstva, većina zatvorenika je nesnađena

- To je kompleksna tema, neka bekstva su moguća, neka nisu. Bekstvo je priča koja izgleda kao duplo golo u dominama - ne valja ni po onog što je pobegao, a ne valja ni po stražara koji se tu našao. To bekstvo ne donosi ništa. Manje od 1 % ljudi je ustanju da posle tog bekstva ode negde gde ne radi Europol, Interpol i da nastavi da živi život. Vrlo mali broj ljudi zna da ide u Afriku ili Južnu Ameriku. Tako da će se opet vratiti u zatvor, kazna će im se produžiti, a oni su bežali tako reći, za džabe. Niko ne beži najgorem stražaru, uvek se beži u smeni kada radi dobar stražar. Dobar stražar neće pucati, ima saosećanje - ispričao je Vasiljević Atila.

Radovan Korać Foto: Kurir Televizija

Korać istiće da je svako uspešno bekstvo iz zatvora dugo pripremano, a najveći krivci su stražari koji i njihovi komandiri koji naprave propust:

- Bekstvo je jedan oblika prilagođavanja na izdržavanje kazne. U Srbiji danas ne postoji osuđenik koji ne razmišlja o bekstvu. Samo su dve kategorije, jedni razmišlja apstraktrno, a manji broj njih razmišljaju konkretno. Za nas su opasni ti koji se približavaju osoblju, koji planiraju. To je opasnost. U poslednje vreme opada motiv bekstva kod osuđenika. Oni sami primećuju da je na slobodi više opasnijih kriminalaca, nego tamo. Ti koji su na slobodi pomažu porodicama zatvorenika, pomažu njima i tako dalje. U praksi do 1% i sprovode u delo beg. Pre dve godine je bilo bekstvo preko zida u Požarevcu. Zid je 6 metara. Lako je preskočio jer se dobro pripremio. Tu je propust osoblja. Kada dođe do bekstva preko zida, taj sistem je pukao, tu nema dalje - rekao je Korać i prepričao bekstvo u Požarevcu:

- Zatvor je pravougaonog oblika koji je podeljen na stambeni i industrisjki deo. Obično su neku upošljeni u industrijski deo. Onaj ko smišlja plan da pobegne preko zida, on u industrijskom delu već pravi kuku. Napravili su dasku koju su naslonili na zid koja bi im pomogla, ali stražari nisu ni obraćali pažnju na nju. Samo komandir čuva i sprečava bekstvo, ako on ukloni nekog čoveka sa sektora, veća je mogućnost za bekstvo.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Pravila u SFRJ

Marković ističe da su pravila u zatvoru bila apsolutno strožija nego danas:

- Mi smo svojevremeno obilazi zatvore. Obišli smo i Mitrovicu a za mene je to tada bilo strašno teško pošto sam sa nepunih 18 tamo radio. Kada su se ona vrata u Mitrovicu jako zatvorila, ja sam se toliko teško osećao, da je to bilo strašno. Ono što sam ja video u onim samica... Taj zatvorenik ne sme da vas pogleda. Tada, ako neko pobegne, odmah se on i likvidira, takva su bila pravila u SFRJ. Međutim, ljudi kada pobegnu nekada i ne znaju kako da se ponašajuna ulici, pa ih uhvate posle 15, 20 minuta. Psihologija tog zatvorenika je da odmah ode kod porodice, a do tada patrole ga nađu.

Bekstvo iz zatvora u Kruševcu

- Nekada sam pokušavao da pobegnem, a nekada sam i bežao. Svaki put bi me na kraju uhvatili. Moje prvo bekstvo je bilo u Kruševcu, da nisam bežao odatle i da sam odslužio kaznu, ne bih dana više robijao. Najbrže je bekstvo bilo iz Kruševca. Mene je stražar tukao drugi dan, tukli su i decu. Ja sam shvatio gde smo, nagovorio sam svu decu da beže preko ograde. Oni sa jedne, ja sa druge strane. Tako smo i pobegli - kaže Atila i dodaje:

- Osam sati sam se krio u svinjcu u koji sam ušao jer sam čuo motorolu. Bio sam i u šumi, nisam se snašao. Ušao sam u taksi i rekao da me vozi za Beograd. Ostavio me je kod nekih kamiona i jedan makedonac me je prevezao do Beograda. Kada sam došao na Gazelu sago sam se i poljubio beton, a patrola u tom trenutku staje pored mene. Tada sam im pobegao u atobus i vratio se na Banovo brdo. Čista sreća. Bežao sam iz jedne strane zemlje. Njima je šetnja na krovu zatvora. Skapirao sam da kamera ne snima jedan deo zida. Kada sam bacio pikavac na šetnji, video sam da pikavac ide ispod zida. Sagao sam se da vežem pertlu i video da ima još mnogo do kraja krova. Skapirao sam da ako preskočim zid, ima prostora da stanem iza njega. Ljudi su ostavili gromobran i ja sam se kroz gormobran spustio.

ATILA OTKRIO KAKO JE IZGLEDALO BEKSTVO IZ ZATVORA: Spuštao sam se niz gromobran, kamiondžija kom sam stopirao me je vozio do Beograda! Izvor: Kurir televizija

