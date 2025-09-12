"Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv lica N.D, koji je zajedno sa za sada neidentifikovanim licima izvršio krivično delo teško ubistvo i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na način što je na Cetinju, na drvetu u blizini zgrade Vodovoda i sportskog centra postavio prethodno napravljenu eksplozivnu napravu, koja je aktivirana 20.06.2024. godine, kojom prilikom su dva lica, D.R. i P.K, lišena života, dok su teške telesne povrede zadobila tri lica M.B, T.J. i D.V", saopštilo je to tužilaštvo.