Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Nikole Drecuna (32), koji se sumnjiči za ubistvo Dragana Roganovića (36) i Petra Kaluđerovića (20) na Cetinju, 20. juna prošle godine.

Uviđaj nakon ubistva "škaljaraca" na Cetinju Foto: Youtube Printscreen/RTV Cetinje

U tom bombaškom napadu su teško povređeni njihovi prijatelji i sugrađani Tanasije Taso Jovanović i Mihailo Borozan, ali i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

Foto: Printscreen/Interpol

Interpol je u novembru prošle godine raspisao crvenu poternicu za Drecunom.

Dragan Roganović Foto: Printscreen Facebook

"Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv lica N.D, koji je zajedno sa za sada neidentifikovanim licima izvršio krivično delo teško ubistvo i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na način što je na Cetinju, na drvetu u blizini zgrade Vodovoda i sportskog centra postavio prethodno napravljenu eksplozivnu napravu, koja je aktivirana 20.06.2024. godine, kojom prilikom su dva lica, D.R. i P.K, lišena života, dok su teške telesne povrede zadobila tri lica M.B, T.J. i D.V", saopštilo je to tužilaštvo.

Petar Kaluđerović Foto: Printscreen, Pobjeda

Roganović i Kaluđerović važili su za pripadnike "škaljarskog klana"

Kurir.rs/Vijesti

