Slušaj vest

Policija je prijavila 45-godišnjakinju i 55-godišnjaka za trgovinu ljudima zbog sumnje da su gotovo tri godine u Zagrebu prisilno podvodili 45-godišnjakinju iz Srbije.

Zagrebačka policija u petak je saopštila da je osumnjičeni dvojac zloupotrebom teškog položaja oštećene, iskoristio njeno psihosocijalno stanje i loše materijalne prilike kako bi je vrbovali radi njenog iskorištavanja za prostituciju.

Od neutvrđenog razdoblja 2022. pa sve do avgusta ove godine navodno su autoritativnim ponašanjem, vređajući i zastrašujući te upućujući ozbiljne pretnje, zajedno iskorištavali žrtvu da se za njih bavi prostitucijom te joj organizovali pružanje polnih usluga na području Zagreba.

Pritom su, dodaje policija, oglašavali njene usluge te dogovarali susrete s korisnicima, s tim da su deo zarade ostavljali žrtvi, a deo uzimali za sebe.

I nakon 9. avgusta, 45-godišnja osumnjičena nastavila je samostalno s iskorištavanjem oštećene, oduzimala joj sav novac zarađen prostitucijom i zadržavala ga za sebe.

Policija navodi da je oštećena stavljena pod zaštitu prema Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, dok su osumnjičeni, uz krivičnu prijavu, predati pritvorskom nadzorniku.