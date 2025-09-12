Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, efikasnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili R. O. (2005) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako se sumnja, on je jutros u Bačkoj Palanci, sa još jednom osobom za kojom policija intenzivno traga, izazvao požar u ugostiteljskom objektu, tako što je razbio stakleni izlog, polio separe zapaljivom tečnošću i zapalio ga.

Pretresom stana koji je R. O. koristio, policija je pronašla manju količinu marihuane, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.

