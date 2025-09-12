Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 19 časova u Lučanima, kada je motociklista udario roditelje koji su sa maloletnim detetom prelazili pešački prelaz.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je motociklista udario u roditelje sa detetom dok su prelazili pešački prelaz.

Oni su sa povredama prevezeni u čačansku bolnicu.

Policija je izašla na lice mesta i uviđaj je u toku.

Kurir/Blic

