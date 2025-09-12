Hronika
POVREĐENA BEBA OD 9 MESECI U TEŠKOJ SAOBRAĆAJKI U LUČANIMA Četiri osobe primljene u Urgentni, motociklista takođe teško povređen! NOVI DETALJI
U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se tokom večernjih sati dogodila u Lučanima povređene su četiri osobe, koje su vozilom Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Čačku.
- Četiri osobe primjene su na urgentno prijemno odeljenje. Motorcilkista posle odrađene dijagnistike i konstatovanih teških telesnih povreda u vidu preloma ramena primljen na odeljenje ortopedije.
- Drugi povređeni muškarac, majka i devetomesecna beba posle odrađene dijagnistike i konstatovanih teških telesnih povreda pušteni na kućno lečenje, potvrđeno je za RINU u Opštoj bolnici u Čačku.
Do nezgode je došlo kada je vozač motora udario tročlanu porodicu na pešačkom prelazu.
