U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se tokom večernjih sati dogodila u Lučanima povređene su četiri osobe, koje su vozilom Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Čačku.

- Četiri osobe primjene su na urgentno prijemno odeljenje. Motorcilkista posle odrađene dijagnistike i konstatovanih teških telesnih povreda u vidu preloma ramena primljen na odeljenje ortopedije.

- Drugi povređeni muškarac, majka i devetomesecna beba posle odrađene dijagnistike i konstatovanih teških telesnih povreda pušteni na kućno lečenje, potvrđeno je za RINU u Opštoj bolnici u Čačku.