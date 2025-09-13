Jake policijske snage na licu mesta
UŽAS U BEOGRADU! HULIGANI DEMOLIRALI LOKAL I NAPALI GOSTE: Maskirani i s motkama napravili haos, buknuo i požar POGLEDAJTE (VIDEO)
Grupa huligana je u petak uveče demolirala jedan ugostiteljski objekat u Beogradu i napala goste.
Kako se navodi na Instagram stranici "192", težak incident dogodio se u naselju Vojvoda Vlahović.
Maskirani napadači su, po svedočenju komšija, uništili lokal, a kako se vidi na snimku, imali su motke i objekat je zapaljen.
Jake snage policije su na licu mesta.
