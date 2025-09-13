Slušaj vest

Grupa huligana je u petak uveče demolirala jedan ugostiteljski objekat u Beogradu i napala goste.

Kako se navodi na Instagram stranici "192", težak incident dogodio se u naselju Vojvoda Vlahović.

Maskirani napadači su, po svedočenju komšija, uništili lokal, a kako se vidi na snimku, imali su motke i objekat je zapaljen.

Jake snage policije su na licu mesta.

Ne propustiteHronika"NE ZNAM DA LI MI VERUJETE, ALI MENI JE STVARNO ŽAO I ZBOG SEBE SAMOG" Brutalno ubio bivšu ženu u Novom Sadu, pa izjavom šokirao sve u sudnici!
collage.jpg
HronikaPOLICIJA U ARANĐELOVCU UHAPSILA MASKIRANOG NAORUŽANOG MUŠKARCA Neposredno pre toga izvršio teže krivično delo! Odmah usledila drama (FOTO)
IMG_20250616_000208.jpg
Hronika"PARTNERI BIVŠE SUPRUGE SU SEKSUALNO ZLOSTAVLJALI NAŠE DETE!" Ispovest oca žrtve: Postoje snimci, mom sinu su ustanovljene traume, pretila je da će ga ubiti!
Zamućeni čovek u zelenoj majici sedi
HronikaJECAJI I SUZE U PORODIČNOM DOMU NASTRADALE MINE Sestra van sebe: "Bila je veliko dete u telu odrasle žene - prepoznali je po OVOJ tetovaži"
MixCollage-12-Sep-2025-01-38-PM-3513.jpg