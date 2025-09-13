Slušaj vest

Na auto-putu u smeru od Inđije prema Staroj Pazovi došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putničko vozilo, a jedna osoba ostala je zaglavljena.

Policija je dolaskom na lice mesta u 5.45 sati utvrdila da je došlo do sudara kamiona i automobila, a četiri pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Inđija i Stara Pazova izvukli su povređenu osobu.

Hitna pomoć je zbrinula poređeno lice.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara.

(Kurir.rs/Telegraf)

