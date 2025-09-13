Hronika
SUDAR KAMIONA I AUTA NA PUTU PREMA STAROJ PAZOVI: Jedna osoba ostala zaglavljena, vatrogasci je izvlačili
Na auto-putu u smeru od Inđije prema Staroj Pazovi došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putničko vozilo, a jedna osoba ostala je zaglavljena.
Policija je dolaskom na lice mesta u 5.45 sati utvrdila da je došlo do sudara kamiona i automobila, a četiri pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Inđija i Stara Pazova izvukli su povređenu osobu.
Hitna pomoć je zbrinula poređeno lice.
Za sada nije poznato kako je došlo do sudara.
