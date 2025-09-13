Slušaj vest

Incident se dogodio u pritvorskoj jedinici u gradu Dedham, u četvrtak nešto pre 22 sata.

Šerif kancelarije okruga Norfolk nije želeo da otkrije identitet žrtve, ali je advokat Brajana Volša, Leri Tipton, potvrdio za portal Masslive.com da je njegov klijent izboden.

Volš je prebačen u bolnicu u Bostonu, gde mu je ukazana pomoć, nakon čega je vraćen u pritvor iste noći, saopštila je kancelarija šerifa za Fox News Digital.

„Drugi zatvorenik umešan u incident savladan je od strane stražara, a pronađen je i improvizovani tupi predmet“, navodi se u saopštenju.

Istraga je u toku.

Optužen za ubistvo supruge Ane

Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje dece i uspešnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

1/14 Vidi galeriju EVO ŠTA JE ANA VOLŠ PLANIRALA UOČI NESTANKA: Telefon Beograđanke otkrio sa kim je trebalo da se nađe 4. januara u Vašingtonu Foto: Printskrin/Instagram, STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ana Volš je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Sumnjive kupovine i jezivi tragovi

Istraga je pokazala da je Volš u danima nakon nestanka na snimcima sigurnosnih kamera zabeležen u prodavnici, gde je kupovao predmete poput metli, četki, zaštitnih naočara i noža. Tužilaštvo veruje da je te predmete koristio u pokušaju da ukloni tragove zločina.

Tokom potrage za Anom, u kontejneru nedaleko od kuće njegove majke pronađena je testera na kojoj je, prema navodima istražitelja, otkriven „mali fragment kosti“.

Pored fizičkih dokaza, tužioci tvrde da je Volš na ajpodu svog sina pretraživao više od desetina puta o tome kako se rešiti tela.

Bračni problemi i kriminalna prošlost

Neposredno pre Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

Volš je u to vreme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

Suđenje za ubistvo Ane Volš zakazano je za oktobar ove godine.