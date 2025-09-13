Slušaj vest

Marija L .(23) koja je poginula u stravičnoj nesreći u Grčkoj kada je na nju, dok se vraćala motorom s posla, naleteo Egipćanin, takođe na motoru, biće sahranjena danas.

Ona je, podsetimo, poginula na Kritu, kada je Egipćanin, koji je vozio motocikl, prešao u suprotnu traku i sudario se sa dvotočkašem kojim je upravljala mlada devojka.

Devojka polu srpskog, polu grčkog porekla preminula je na licu mesta.

Prijatelji nesrećne devojke kažu da je bila izuzetna osoba, koja je, uprkos mladosti, vredno radila kako bi pomogla svojoj porodici. Samo lepe reči imaju za Mariju imaju i njene kolege.

Foto: Društvene Mreže

Kako se dogodila fatalna saobraćajna nesreća

Na snimcima KRETE TV vidi se Egipćanin kako se kreće velikom brzinom i prelazi u suprotnu traku u ulici Grammataki. Tamo se sudario sa devojkom, koja je bila na drugom dvotočkašu.

Sudar je bio jak, a ona je odmah izgubila život, iako je nosila kacigu.

Nesreća se dogodila oko 5 ujutru na uskoj ulici. Prema nekim informacijama, devojka nije imala vozačku dozvolu i radila je u jednom zabavnom centru u tom području.

Na lice mesta odmah je stigla hitna pomoć EKAV, ali su spasioci utvrdili da je devojka već preminula.

27-godišnjak priveden

Vozač drugog dvotočkaša, koji takođe nije imao vozačku dozvolu i nije nosio kacigu, priveden je.

Grčka policija pokrenula je preliminarnu istragu o tačnim okolnostima tragedije, koja je potresla lokalnu zajednicu i ponovo skrenula pažnju na ozbiljne probleme sa bezbednošću saobraćaja na Kritu, ostrvu koje i dalje beleži ljudske gubitke na svojim putevima.