Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je pravosnažnu presudu u slučaju Jožefa Mičika (38) iz okoline Subotice, koji je osuđen za ubistvo oca. Kazna mu je smanjena sa 20 na 17 godina zatvora, potvrđeno je iz Višeg suda u Subotici.

- Žalba branioca okrivljenog delimično je usvojena, samo u delu odluke o kazni - navodi se u saopštenju. Time je prvostepena presuda preinačena, a Mičiku se u kaznu uračunava vreme provedeno u pritvoru, počev od 10. juna 2024. godine - piše Dnevnik.

Ovaj zločin potresao je javnost kada je otkriveno da je Jožef Mičik mlađi brutalno ubio svog oca, takođe Jožefa (57), udarcima lopatom. Zločin je prikrivao gotovo tri godine, umotavši telo u ćebad i sakrivši ga u pomoćnu prostoriju porodične kuće. Nestanak je tek 2024. prijavio brat osumnjičenog, Silvester Mičik, nakon što su mu postale sumnjive Jožefove reči o navodnom odlasku oca u zatvor i bolnicu.

Nakon što su komšije upozorile Silvestera da njegov otac nikada nije bio u zatvoru, pokrenuta je istraga koja je razotkrila zločin.

Naime, kako su komšije ranije ispričale za medije, Jožef Mičik mlađi godinama je obmanjivao brata i okruženje, govoreći da je otac u zatvoru ili bolnici.

- Osumnjičeni je godinama lagao brata gde im se otac nalazi. Stalno je izmišljao izgovore, čak tvrdio da im je otac u zatvoru. Komšijama je bilo čudno da je samo odjednom nestao, jer ubijeni nikada ne bi otišao bez reči ili digao ruku na sebe - ispričale su tada komšije za Kurir.

Zabrinuti, i Silvester i komšije su u više navrata prijavljivali nestanak. Istragom je potom otkrivena zastrašujuća istina - telo Jožefa starijeg nalazilo se sve vreme u pomoćnoj prostoriji u istom dvorištu, pažljivo umotano u ćebad i krpe.

Tri godine živeo sa lešom

Prema navodima iz istrage, Mičik je tokom svađe nasmrt pretukao oca lopatom, a zatim sakrio telo. Šokantno je to što je, kako tvrde svedoci, naredne tri godine živeo kao da se ništa nije dogodilo.

- Svi su bili u šoku kada su shvatili da je osumnjičeni godinama živeo sa lešom u dvorištu. Ponašao se sasvim normalno, bez trunke kajanja - naveli su tada komšije.