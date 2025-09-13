Slušaj vest

Prava drama odigrala se u petak popodne kada je 41-godišnji Srbin iz Gornje Bavarske oteo svoju bivšu devojku (40) i pokušao da je preveze preko granice! Zahvaljujući brzoj reakciji porodice i policije, koja je angažovala čak 14 patrolnih vozila i helikopter, žena je na kraju spasena živa i nepovređena!

Prema informacijama koje su potvrdile vlasti, bivši par se našao u petak, nakon čega je muškarac trebalo da ženu odveze kući, ali je oko 17:15 sve krenulo po zlu. Umesto kući, kako je dogovoreno, naglo je skrenuo na autoput A12 prema Nemačkoj pokušavajući da je otme. Tokom vožnje, navodno je, pišu strani mediji, polomio njen mobilni telefon, otežavajući joj poziv za pomoć.

Potera kao u filmu

Žena je ipak nekako uspela da kontaktira svoju ćerku koja je ubrzo alarmirala policiju i nakon prijave, pokrenuta je opsežna potraga - na teren je izašlo čak 14 patrolnih vozila, a u vazduh je podignut i policijski helikopter koji je nadletao trasu autoputa A12 i okolinu.

Nasilnik je u jednom trenutku sišao sa autoputa kod mesta Langkampfen, gde je došlo do novog incidenta! Ispred jedne kuće, 53-godišnji komšija pokušao je da pomogne ženi, ali je Srbin pobegao.

Zaustavljen na granici

Bežeći od policije, muškarac je pokušao da se domogne Nemačke. Ipak, savezna nemačka policija ga je zaustavila na graničnom prelazu Kiefersfelden. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je bio pod dejstvom alkohola.

Muškarcu sada prete ozbiljne optužbe pred javnim tužilaštvom u Insbruku, kao i pred nadležnim administrativnim organima.