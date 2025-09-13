Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Ademu Y. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva , da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

- Postoji osnovana sumnja da se Adem Y. 11. septembra oko 1:30 u društvu sa još četiri državljanina Republike Turske u ulici Nikole Doksata našao sa petoricom državljana Rerpublike Kirgistan, među kojima je bio i oštećeni Z.A.E, gde je najpre došlo do rasprave i svađe, a zatim i do razmene udaraca i guranja - piše u saopštenju, ispod čega dodaju da je, nakon toga, kako se sumnja, Adem Y. izvadio nož i krenuo prema oštećenom koji se pomerao unazad, ali mu je osumnjičeni prišao i zadao mu ubod nožem u predelu gornjeg dela abdomena, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život.