Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 8 časova u naselju Surčin, u Vojvođanskoj ulici, u kojoj je povređena žena starosti 65 godina.
STRAŠNA NESREĆA U SURČINU: Udario ženu kolima, pa pobegao - Hitno je prebacili u Urgentni centar
Nezgoda se dogodila kada je vozač automobila marke "pežo", iz nepoznatog razloga, udario pešaka i potom se udaljio sa lica mesta, ne pruživši pomoć povređenoj.
Na lice mesta odmah su izašle policijske patrole, koje su obezbedile mesto nesreće i izvršile uviđaj, a svedoci događaja dali su detaljan opis vozila i vozača.
Hitna pomoć je na licu mesta pružila pomoć i ona je prevezena u Urgentni centar, gde je zbrinuta i utvrđeno je da njeno stanje nije životno ugroženo. U toku je dalja dijagnostika i monitoring njenog zdravstvenog stanja.
U toku je intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku počinioca. Istraga je u toku, a policija je raspisala potragu za osumnjičenim.
(Preneo: Đ. M.)
