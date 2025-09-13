Slušaj vest

Nezgoda se dogodila kada je vozač automobila marke "pežo", iz nepoznatog razloga, udario pešaka i potom se udaljio sa lica mesta, ne pruživši pomoć povređenoj.

Na lice mesta odmah su izašle policijske patrole, koje su obezbedile mesto nesreće i izvršile uviđaj, a svedoci događaja dali su detaljan opis vozila i vozača.

Hitna pomoć je na licu mesta pružila pomoć i ona je prevezena u Urgentni centar, gde je zbrinuta i utvrđeno je da njeno stanje nije životno ugroženo. U toku je dalja dijagnostika i monitoring njenog zdravstvenog stanja.

U toku je intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku počinioca. Istraga je u toku, a policija je raspisala potragu za osumnjičenim.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

