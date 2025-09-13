Slušaj vest

Bližnji stradale Mine M. (35) iz Vrnjačke Banje i dalje su u šoku nakon vesti da se utopila na Novskoj rivijeri kod Luštice, nakon što je u četvrtak 11. septembra upala u more dok se fotografisala sa drugaricom. Kako kažu poznanici, u tišini njenog porodičnog doma od tog dana odzvanjaju samo jecaji i neprestano ponavljanje da i dalje ne veruju da Mine više nema.

Njeni roditelji ne mogu da dođu k sebi od bola, ali tragedija je nepovratna, a njih tek čeka čitava procedura oko dokumentacije, s obzirom na to da telo najpre mora da stigne iz Hrvatske u Crnu Goru, a potom tek u Srbiju, gde će mlada žena biti sahranjena.

- Samo što je otišla, veselila se tom odmoru... Niko nije mogao da zamisli da će se vratiti u sanduku. Ovo je tuga koju ni neprijatelju ne poželiš - priča jedna komšinica kroz suze i dodaje:

- Mina je bila divna devojka, kulturna, fina, nikad se nije čula loša reč o njoj. Pomagala je roditeljima, radila, imala planove, tuga.

Mina M. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Mina M. iz Vrnjačke Banje upala je u more na Novskoj rivijeri kod Luštice, nakon što se sa drugaricom fotografisala na steni. S obzirom na to da je tog dana duvao jak vetar, a more je bilo nemirno, i jedna neopreznost bila je dovoljna da talasi i struje odnesu njeno telo.

Telo su ronioci pronašli u vodama između Prevlake i Cavtata u Hrvatskoj, nakon opsežne potrage.

- U potragu su bili uključeni crnogorski ronioci-spasioci, čamci, skuteri, kao i dronovi i helikopteri, a o slučaju su bili obavešteni i nadležni organi u Hrvatskoj, s obzirom na to da morske struje često telo odnesu u Hrvatsku - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Zadatak je bio izuzetno težak jer je vidljivost bila jako loša, a struje jake. Angažovana je bila maksimalna oprema, ali je sama potraga izuzetno bila teška zbog nepogodnosti terena, vremenskih nepogoda, jake struje, visokih talasa i velike dubine mora, prema dosadašnjem iskustvu, osobe koje se utope u ovom delu crnogorskog primorja, na kraju budu pronađena u hrvatskim vodama, kao što je to bio slučaj i sada - dodaje naš izvor.

Kako smo ranije preneli, telo je identifikovano uz pomoć tetovaža imena dece jedne i druge sestre, kao i tetovaže Petra Pana, jer kako kažu njeni bližnji "Mina je bila oduvek dete u duši".