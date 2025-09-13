"MINU PREPOZNALI PO TETOVAŽI PETRA PANA" Roditelji stradale žene iz Vrnjačke Banje čekaju telo da se oproste od nje: Samo što je otišla, veselila se tom odmoru
Bližnji stradale Mine M. (35) iz Vrnjačke Banje i dalje su u šoku nakon vesti da se utopila na Novskoj rivijeri kod Luštice, nakon što je u četvrtak 11. septembra upala u more dok se fotografisala sa drugaricom. Kako kažu poznanici, u tišini njenog porodičnog doma od tog dana odzvanjaju samo jecaji i neprestano ponavljanje da i dalje ne veruju da Mine više nema.
Njeni roditelji ne mogu da dođu k sebi od bola, ali tragedija je nepovratna, a njih tek čeka čitava procedura oko dokumentacije, s obzirom na to da telo najpre mora da stigne iz Hrvatske u Crnu Goru, a potom tek u Srbiju, gde će mlada žena biti sahranjena.
- Samo što je otišla, veselila se tom odmoru... Niko nije mogao da zamisli da će se vratiti u sanduku. Ovo je tuga koju ni neprijatelju ne poželiš - priča jedna komšinica kroz suze i dodaje:
- Mina je bila divna devojka, kulturna, fina, nikad se nije čula loša reč o njoj. Pomagala je roditeljima, radila, imala planove, tuga.
Podsetimo, Mina M. iz Vrnjačke Banje upala je u more na Novskoj rivijeri kod Luštice, nakon što se sa drugaricom fotografisala na steni. S obzirom na to da je tog dana duvao jak vetar, a more je bilo nemirno, i jedna neopreznost bila je dovoljna da talasi i struje odnesu njeno telo.
Telo su ronioci pronašli u vodama između Prevlake i Cavtata u Hrvatskoj, nakon opsežne potrage.
- U potragu su bili uključeni crnogorski ronioci-spasioci, čamci, skuteri, kao i dronovi i helikopteri, a o slučaju su bili obavešteni i nadležni organi u Hrvatskoj, s obzirom na to da morske struje često telo odnesu u Hrvatsku - kaže izvor Kurira i dodaje:
- Zadatak je bio izuzetno težak jer je vidljivost bila jako loša, a struje jake. Angažovana je bila maksimalna oprema, ali je sama potraga izuzetno bila teška zbog nepogodnosti terena, vremenskih nepogoda, jake struje, visokih talasa i velike dubine mora, prema dosadašnjem iskustvu, osobe koje se utope u ovom delu crnogorskog primorja, na kraju budu pronađena u hrvatskim vodama, kao što je to bio slučaj i sada - dodaje naš izvor.
Kako smo ranije preneli, telo je identifikovano uz pomoć tetovaža imena dece jedne i druge sestre, kao i tetovaže Petra Pana, jer kako kažu njeni bližnji "Mina je bila oduvek dete u duši".
- Mina je bila veliko dete u telu odrasle, zrele žene. O svemu tome najbolje svedoči to što je na svom telu imala istetovirana imena moje i dece naše sestre Ane. A pored toga i tetovažu Petra Pana, što je i pomoglo u identifikaciji njenog tela, uz crnu boju kupaćeg kostima. Ni sama ne znam šta bih mogla da kažem, jer od pre dva dana suza suzu stiže. Roditelji ne mogu da dođu sebi od bola. Pokušajte da razumete - rekla je jedna od Mininih sestara za medije.