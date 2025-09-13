Slušaj vest

U okviru planskih represivnih aktivnosti usmerenih na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga i identifikaciji lica koja se bave tzv. uličnom prodajom narkotika, službenici Odeljenja bezbjednosti Budva – Jedinice za borbu protiv droge su sinoć, oko ponoći, izvršili kontrolu vozila kojim je upravljalo lice Z. R. (65) iz Kragujevca, državljanin Republike Srbije, i kod istog pronašli oko 95 grama kokaina i marihuane i skoro 2.000 eura.

Prilikom kontrole su se kao saputnici u vozilu nalazili i kineski državljani C.F. i Z.L. i ukrajinski državljanin D.S. od kojih su prikupljena obaveštenja. Detaljnim pregledom vozila je pronađeno i oduzeto više pakovanja sa oko 88 grama opojne droge kokain i oko 7 grama marihuane, dva mobilna uređaja i novac u iznosu od 1.945 eura i 100 bosanskih maraka, za koji se sumnja da potiče iz krivičnog dela.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se Z. R. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, Interventna jedinica budvanske policije je danas oko 2 časa nakon ponoći, na Jadranskom putu u Budvi kontrolisala turskog državljanina F.E. (25) kod kojeg je pregledom pronađena opojna droga marihuana. F.E. je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga i u skraćenom postupku priveden Sudu za prekršaje u Budvi.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

