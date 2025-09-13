Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on uz krivičnu prijavu biće priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
hapšenje
UHAPŠEN MUŠKARAC U NIŠU ZBOG DROGE I NOVCA: Policija mu u stanu pronašla kokain i veću sumu domaćeg i stranog novca
Slušaj vest
U Nišu je uhapšen N.I. u čijem stanu su policajci našli 143 grama kokaina i "veću sumu domaćeg i stranog novca", saopšteno je danas.
Kako je navedeno na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja droge u promet.
Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on uz krivičnu prijavu biće priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši