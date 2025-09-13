Slušaj vest

U Nišu je uhapšen N.I. u čijem stanu su policajci našli 143 grama kokaina i "veću sumu domaćeg i stranog novca", saopšteno je danas.

Kako je navedeno na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja droge u promet.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on uz krivičnu prijavu biće priveden višem javnom tužiocu u Nišu.