Slušaj vest

U Nišu je uhapšen N.I. u čijem stanu su policajci našli 143 grama kokaina i "veću sumu domaćeg i stranog novca", saopšteno je danas.

Kako je navedeno na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja droge u promet.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on uz krivičnu prijavu biće priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOSVAĐALI SE PA MOTKOM RAZBIO GLAVU MUŠKARCU U SURČINU: Uhapšenom (30) policija odredila zadržavanje
Tuča Maloletnici nasilje
HronikaUHAPŠEN PREVARANT: Lažno se predstavljao pa tražio privrednicima 10.000 evra, policija poziva ošteće da se jave u UKP!
455.jpg
HronikaUHAPŠEN TURČIN ZBOG POKUŠAJA UBISTVA NA ZVEZDARI: Posle krvavog obračuna oglasila se policija!
policija-policijsko-vozilo-patrolna-kola--rotacija--foto-ana-paunkovic.jpg
HronikaCRNOGORSKA POLICIJA UHAPSILA SRBINA KOG JE TRAŽIO INTERPOL: Mladiću se u Beču sudi, a preti mu 10 godina robije!
shutterstock_2175703319.jpg