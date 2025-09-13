OSVANULE ČITULJE ZA LIKVIDIRANOG STRAHINJU STOJANOVIĆA! Prošlo 5 godina od bombaškog napada, njegovo ime nedavno pominjano i na suđenju Belivukovom klanu!
Prošlo je tačno pet godina od ubistva Strahinje Stojanovića (35), koji je 13. septembra 2020. godine dignut u vazduh bombom postavljenom ispod vozačevog sedišta džipa BMW X5 u kojem je bio u tom trenutku zajedno sa tadašnjom devojkom Kolumbijkom Sonjom Suarez Gomez.
Njegova porodica i prijatelji su i ove godine dali nekoliko čitulja u znak sećanja na Strahinju.
- Beskonačne su sve naše uspomene, živiš kroz svaki tren naših života - piše u jednoj čitulji u potpisu njegove majke i bližnjih.
- Voljeni nikada ne umiru dok žive oni koji ih vole, a ti ćeš zauvek živeti sa nama i čuvaćemo te od zaborava - pisali su takođe Stojanovićevi bliski ljudi.
Eksplozivna naprava aktivirana je, podsetimo, dok je bio u vozilu sa Sonjom Suarez Gomez (50), sa kojom je krenuo na auto-trke kod "Ušća". Strahinja je preminuo nekoliko sati kasnije u bolnici, dok je Sonja pukom srećom prošla bez ikakvih povreda.
- Od siline detonacije, vozilo u kom je bio par bukvalno je bilo prepolovljeno. Stojanović je ležao na ulici raznetih nogu, dok mu je Sonja držala glavu u naručju. Preminuo je po prijemu u bolnicu, a ona je prošla bez povreda - podseća sagovornik.
Na Stojanovićevoj sahrani bilo je na stotine ljudi koji su došli da se oproste od njega, a među njima bila je i Sonja Suarez Gomez. Ona je nakon ubistva boravila u Srbije narednih šest meseci zbog istrage koju je vodilo Više javno tužilaštvo u Beogradu. Kolumbijka je saslušana u tužilaštvu gde je između ostalog navela "da je Strahinja živeo normalnim životom i da se nije skrivao, niti plašio nekog." Istažiteljima je privuklo pažnju to što se na njenom profilu moglo pratiti Stojanovićevo kretanje iako je poznato da je on i 2018. bio meta bombaškog napada.
- Nisam otkrivala njegovu lokaciju, nije bila nikakva tajna da postavljam naše zajedničke fotografije. Mi se nismo krili, kretali smo se normalno, fotografisali se zajedno. Strahinja je znao da objavljujem slike i nije mu to smetalo niti mi je branio da stavljam zajedničke fotografije - navodno je tada objasnila Sonja.
Takođe, navela je da ne zna ko bi mogao da mu naudi, s obzirom na to da ona "nije znala da on imala bilo kakve veze sa kriminalom".
Istraga je pokazala da je egzekutor pratio Stojanovića osam kilometara na električnom trotinetu, pre nego što je telefonom aktivirao bombu u Ulici omladinskih brigada. Za ubistvo Stojanovića osumnjičen je Milivoje Lovrenović iz Gradiške, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, ali do danas nije uhapšen.
Strahinja je već bio meta atentatora 2018. godine, kada je pod njegov džip podmetnuta bomba u zemunskom naselju Galenika.
Tada je u vozilu bila njegova tadašnja devojka, mis Marbelje Olac Bilbao Gonzales.
- Strahinja je samo nekoliko trenutaka ranije izašao iz kola da se vrati po telefon, a bomba je eksplodirala ispod vozačevog sedišta - podseća izvor.
Olac je teško povređena, a lekari VMA su čudesno uspeli da joj spasu nogu nakon višesatnih operacija.
Ona je inače tada dobila četvrti stepen opekotina, što su najteže moguće povrede iz domena opekotina i zahtevale su hitnu operaciju.
Nakon oporavka, misica je uputila emotivnu SMS poruku lekaru sa Vojno-medicinske akademije koji joj je spasao život.
- Kao što znate, pre četiri meseca nije postojala nada da ću preživeti ili da ću sačuvati svoje noge. Sećam se svih bolnih procedura u bolnici i svaki put sam sumnjala da ću podneti ono što me čeka. Ali vi, gospodine, zaslužni ste za moje psihičko preživljavanje jer ste pokazali da ste odlični u svom poslu i da imate ogromno srce - napisala je ona tada u poruci upućenoj lekaru..
Ime Stojanovića spominjano je i u Specijalnom sudu u Beogradu na suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kada je o njemu govorio svedok-saradnik Srđan Lalić, tvrdeći da je poznatog advokat Dragoslava Mišu Ognjanovića 28. jula 2018. na Novom Beogradu, ispred zgrade u kojoj je živeo, ubio upravo Strahinja Stojanović.
- Znam ulične priče da je advokata likvidrao Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još koji se pominjao - izjavio je Lalić pred Specijalnim sudom u Beogradu.
Ubica, ali ni naručilac ubistva Miše Ognjanovića, kao i pomagači do danas nisu zvanično otkriveni niti procesuirani.