Strahinja je već bio meta atentatora 2018. godine, kada je pod njegov džip podmetnuta bomba u zemunskom naselju Galenika.

Tada je u vozilu bila njegova tadašnja devojka, mis Marbelje Olac Bilbao Gonzales.

- Strahinja je samo nekoliko trenutaka ranije izašao iz kola da se vrati po telefon, a bomba je eksplodirala ispod vozačevog sedišta - podseća izvor.

Olac je teško povređena, a lekari VMA su čudesno uspeli da joj spasu nogu nakon višesatnih operacija.

Ona je inače tada dobila četvrti stepen opekotina, što su najteže moguće povrede iz domena opekotina i zahtevale su hitnu operaciju.

Nakon oporavka, misica je uputila emotivnu SMS poruku lekaru sa Vojno-medicinske akademije koji joj je spasao život.

- Kao što znate, pre četiri meseca nije postojala nada da ću preživeti ili da ću sačuvati svoje noge. Sećam se svih bolnih procedura u bolnici i svaki put sam sumnjala da ću podneti ono što me čeka. Ali vi, gospodine, zaslužni ste za moje psihičko preživljavanje jer ste pokazali da ste odlični u svom poslu i da imate ogromno srce - napisala je ona tada u poruci upućenoj lekaru..