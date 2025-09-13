Slušaj vest

ČAČAK - Tokom popodnevnih sati u Ulici radnih brigada u Čačku došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva putničkavozila.

- Sve se desilo na jednoj od raskrsnica, čuli smo jak udar. Kada smo izašli napolje videli smo da su oba automobila poprilično oštećena. Jedno vozilo je od siline udara završilo prevrnuto na krovu. Na drugom su se aktivirali vazdušno jastuci - kaže za RINU jedan od stanovnika ulice u kojoj je došlo do nezgode.

1757779994bbc727ff-bca7-4286-88ad-7ffa07cd0cf7.jpeg
Foto: RINA

Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok ove nezgode.

Za sada nema informacija da li u ovom udesu ima teže povređenih.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJKA KOD ČAČKA: Povređen motociklista ležao na putu, srča posvuda! Strašan prizor sa mesta nesreće (VIDEO)
nesreća kod Čačka
HronikaPOZNATO STANJE POVREĐENIH NAKON TEŠKOG SUDARA KOD GUČE: Auta usled silovitog udara potpuno smrskana, svi hitno transportovani u bolnicu u Čačku (VIDEO, FOTO)
1755788499Cacak-udes-guca-fotorina2.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA OBILAZNICI OKO ČAČKA, POVREĐEN MOTOCIKLISTA: Sudario se sa automobilom, vozilom Hitne pomoći prevezen i bolnicu (FOTO)
1755279853_cacak-udes-motorista-fotorina.jpg
HronikaVOZAČ SE ZAKUCAO U DRVO, PA PREMINUO NA PUTU DO BOLNICE: Tragedija u Trbušanima
1000018173.jpg