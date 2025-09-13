ČAČAK - Tokom popodnevnih sati u Ulici radnih brigada u Čačku došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva putnička vozila .

- Sve se desilo na jednoj od raskrsnica, čuli smo jak udar. Kada smo izašli napolje videli smo da su oba automobila poprilično oštećena. Jedno vozilo je od siline udara završilo prevrnuto na krovu. Na drugom su se aktivirali vazdušno jastuci - kaže za RINU jedan od stanovnika ulice u kojoj je došlo do nezgode.