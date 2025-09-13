Na regionalnom putu Leskovac-Vučje u blizini sela Rudare došlo je do saobraćajne nezgode oko 18 i 30 sati, u kojoj je vozač motora zadobio povrede, potvrđeno je Jugmedii u Policijskoj upravi Leskovac.

Do saobraćajne nezgode je došlo kada je vozač motora koji se kretao iz pravca Rudare – Leskovac, hteo da izbegne automobil koji je naglo zakočio ispred njega, tada je vozač motora prešao u drugu traku gde je naišlo vozilo iz suprotnog smera u koje je motociklista udario.