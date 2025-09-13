Hronika
DEVOJKA (19) POGINULA U BAČKOJ PALANCI Automobil sa četiri osobe sleteo sa puta! Saobraćaj na ovoj deonici potpuno obustavljen
Na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula devojka (19).
Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, koje se kretalo iz pravca Bačke Palanke ka Obrovcu, sletelo sa puta.
U automobilu su se nalazila četiri putnika.
Jedna muška osoba je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, dok za ostale učesnike nije zvanično saopšteno u kakvom su zdravstvenom stanju.
Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.
Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen.
Kurir/K1
