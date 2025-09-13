Slušaj vest

Na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula devojka (19).

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, koje se kretalo iz pravca Bačke Palanke ka Obrovcu, sletelo sa puta.

U automobilu su se nalazila četiri putnika.

Jedna muška osoba je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, dok za ostale učesnike nije zvanično saopšteno u kakvom su zdravstvenom stanju.

Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.

Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen.

Kurir/K1

Ne propustiteHronikaŽESTOKA SAOBRAĆAJKA U ČAČANSKOM NASELJU Auto završio prevrnut na krovu: "Čuli smo jak udar i izašli napolje" (FOTO)
17577799836265e4cc-1445-4c55-aad5-a6be6ebd4ca8.jpeg
HronikaSTRAŠNA NESREĆA U SURČINU: Udario ženu kolima, pa pobegao - Hitno je prebacili u Urgentni centar
IMG_20250810_195923.jpg
HronikaOVO JE LEPA MARIJA POREKLOM IZ SRBIJE KOJA JE POGINULA NA KRITU: Sudar bio jak, stradala na mestu! Prijatelji imaju samo reči hvale za nju (foto)
23xronh-2-e1757609395143-725x432 copy.jpg
HronikaSUDAR KAMIONA I AUTA NA PUTU PREMA STAROJ PAZOVI: Jedna osoba ostala zaglavljena, vatrogasci je izvlačili
Deo magistralnom puta foto s.u..JPG