Obdukcijom je utvrđeno da je neposredni uzrok smrti utapanje i gušenje (asfiksija), uz "traumu pluća i unutrašnje krvarenje".

U izveštaju Hitne medicinske pomoći iz Budve navodi se da je njihova ekipa stigla na lice mesta oko 11 časova i zatekla telo devojke bez znakova života.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Devojka poginula tokom parasejlinga u Budvi Foto: Društvene Mreže

Prisutni svedoci su, kako navode u izveštaju, opisali kako je devojka pala u vodu sa 150 metara visine, nakon čega nije davala znakove života.

Telo je nakon nesreće prebačeno u Centar za sudsku medicinu u Podgorici, gde je obavljena obdukcija i sačinjena zvanična potvrda o smrti.

Pravni zastupnik njene porodice, advokat Mirko Bogićević, kazao je da se na video-snimku kamere koja je bila zakačena za padobran, osim detalja koji su prethodili nesreći, čuje i dogovor dvojice skipera kako da porodici pokojne Tijane lažno predstave da je nakon pada u more sa teškim povredama prevezena u kotorsku bolnicu.

Let u tragediju

Letovanje na budvanskoj plaži pretvorilo se u pravu dramu kada je Tijana tokom promotivnog leta parasejlingom pala u more.

Porodica upozorava da je ceo incident mogao biti sprečen da su poštovane osnovne bezbednosne procedure.

Tijana je tog dana bila na plaži Mogren sa strinom kojoj je pomagla oko bebe kada su joj prišli mladići i ponudili promotivni let parasejlingom za reklamni spot svoje firme.

- Pristala je da leti, ali nije dala saglasnost da se snimke koriste u reklami - navodi advokat porodice.

Skiperi su unapred napomenuli da postoji nadzorna kamera na padobranu, koja snima let, ali nije postojala nikakva direktna veza s njima da bi mogla signalizirati u slučaju straha ili panike.

Devojka poginula tokom parasejlinga u Budvi Foto: Društvene Mreže

- Na snimku se vidi da je prvih sedam do osam minuta leta izgledalo bezbrižno. Tijana je mahala strini s obale, dodirivala nogama vodu i smejala se.

Padobran je naglo počeo da tone prema vodi što je Tijana shvatila verovatno kao kraj tog leta. Međutim, na snimku se vidi da su skiperi tada dali gas usled čega je padobran podignut visoko iznad mora. Tijana je baš visoko jer se iza nje vidi skoro čitav budvanski zaliv. Ona već tu počinje da govori da joj je to strašno i pokazuje strah – prepričao je video-snimak advokat Bogićević.

Dok leti iznad Starog grada, čuje se kako govori da joj je sve strašno i da hoće nazad.

Nekoliko minuta u velikom strahu, ona viče da hoće nazad: "Ovo je strašno, vratite me, spustite me", međutim niko se ne okreće i ona već počinje da paniči što se vidi po pokretima ruku i nogu – kazao je advokat Bogićević.

Njeni pozivi u pomoć trajali su nekoliko minuta, ali posada nije reagovala već je nastavila da vozi.

Advokat navodi da je Tijana u panici počela da otkopčava sigurnosni pojas.

Ubrzo nakon toga, ispala je iz sedišta i pala u more.

Kamera je zabeležila uznemirenost ljudi na obali kao i da su konobari jednog plažnog bara potrčali prema vodi kako bi joj pomogli.

Međutim, na snimku se ne vidi da je taksi čamac došao do nje i izvukao je iz vode.

Advokat navodi da je porodica došla do saznanja da su ljudi koji su Tijanu izvukli iz mora pokušali da je ožive.

Pokušali su da je reanimiraju i daju veštačko disanje, ali kako su kazali, iz njenih usta počela je da izlazi krv. Mislim i da je Hitna pomoć kasnila. Ta agonija je dugo trajala. Bilo je tu propusta sa svih strana – navodi advokat.

Propusti

Prema rečima advokata porodice, firma koja je pružala usluge parasejlinga nije imala adekvatno obučeno osoblje, niti lekara ili osobu zaduženu za prvu pomoć, što je zakonska obaveza za ovakve delatnosti.

Niko Tijani nije pokazao kako da koristi opremu, niti osnovne signale za slučaj da se oseti loše. U gliseru nije bilo komunikacije s njom. Čak i kamera koja je snimala let nije iskorišćena da se prati njeno stanje, nego je služila samo za promotivne svrhe – navodi advokat Bogićević.

Deo snimka pred pad Tijane R. Foto: printscreen/društvene mreže

Dodatni problem, kako je kazao, predstavlja tehnička oprema.

Ključni deo sistema - hidraulički uređaj poznat kao "plava spona", preko kojeg se reguliše otpuštanje i navijanje sajle na koju je nakačen padobran, često se kvari pri jačem vetru.

Prema tvrdnjama ljudi koji se bave parasejlingom, spona se menja i po tri puta dnevno.

Advokat pretpostavlja da se u ovom slučaju pokvarila "plava spona" i da je to prouzrokovalo paniku i strah kod Tijane.

Međutim, kako navodi advokat Bogićević, u trasološkom nalazu se "plava spona" ne pominje već se samo konstatuje da su sajla i padobran neoštećeni.

Zataškavanje

Iako je policija naložila inspekcijske nadzore, prema dostupnim informacijama oni nisu sprovedeni ili rezultati nisu dostavljeni tužilaštvu.

Firma je, kako navodi advokat Bogićević, nesmetano nastavila da radi celo leto, a čak je zabeležen i još jedan incident u Bečićima, kada je pukla sajla i padobran se otkačio.

Tada je spašen ruski turista, bivši vojnik koji se bavi padobranstvom pa je uspešno uspeo da se prizemlji.

Advokat porodice Mirko Bogićević, istakao je da postupak pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Kotoru još obiluje nepoznanicama, te da porodica nije zadovoljna komunikacijom sa tužilaštvom.

Porodica stradale devojke više puta je tražila da se proces ubrza i da se utvrdi odgovornost, ali nadležni organi mesecima nisu preduzimali konkretne mere.

Insistiraju da se istraži ko je odgovoran za Tijaninu smrt i zašto firma koja je Tijanu povela na let bez povratka nije suspendovana nakon ove tragedije.

Skiperi dogovarali da porodici kažu da je Tijana živa, ali teško povređena

Beograđanin i turski državljanin koji su upravljali gliserom na koji je bio zakačen padobran tek posle četiri minuta od pada Tijane Radonjić u more primetili su da je nema, kazao je za Pobjedu advokat Mirko Bogićević.

Pošto shvataju da je padobran prazan, hvata ih panika i čuje se kako govore: "Gde je devojka, gde je nestala?"

Prave krugove gliserom kako bi pronašli devojku i nailaze na taksi brod. Pitaju drugu posadu šta se desilo, ali se na snimku ne čuje odgovor.

Umesto da odmah obaveste nadležne, članovi posade na snimku razmatraju šta da kažu porodici. Čuje se razgovor na engleskom jeziku:

"Šta da kažemo njenoj majci? Reći ćemo joj da je živa, ali da je teško povređena".

U tom trenutku već je bilo jasno da devojka nije preživela.