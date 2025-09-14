Slušaj vest

U saobraćajnim nezgodama, posledice ne vezivanja sigurnosnog pojasa mogu biti tragične. Iako mnogi misle da je zadnje sedište bezbednije, statistike pokazuju suprotno - ako nisi vezan, tvoje telo leti ka vetrobranu ili ka osobi pored koje sediš.

Udarac može biti fatalan, kako za tebe, tako i za one koje voliš.

Vezivanje pojasa smanjuje rizik od smrtnog ishoda za čak 50 odsto, a ipak, samo jedan od deset putnika u Srbiji koristi pojas na zadnjem sedištu.

U trenutku sudara, nevezani putnik postaje projektil, leti napred, ugrožavajući sve u vozilu.

Zakon jasno propisuje obavezu vezivanja pojasa, ali ovo nije samo pravno, već i moralno pitanje.

Pojas je zaštita, odgovornost i poštovanje prema životu. Njegovo korišćenje traje svega sekundu, a ta sekunda može da ti spasi život.

Zato, kako ističu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, poštuj život – veži pojas.

