Teška saobraćajna nesreća dogodila se u subotu u naselju Urovci, kod Obrenovca, u kojoj je više osoba zadobilo povrede.
TEŠKA NESREĆA KOD OBRENOVCA: Vozač sleteo s puta i udario u drvo, u automobilu sve mladi, povređeno dvoje
Saobraćajna nesreća se dogodila kada je, prema prvim informacijama, vozač automobila marke reno megan izgubio kontrolu nad vozilom, izleteo sa kolovoza i udario u drvo.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla povređene u Klinički centar gde im je ukazana lekarska pomoć, a kod T. M. (20) konstatovane su teške telesne povrede opasne po život.
Takođe, teške telesne povrede zadobio je i L. M. (22), dok su lakše povrede zadobili vozač automobila T. D. (25) i L. O. (20).
Na licu mesta je izvršen uviđaj, a u toku je utvrđivanje okolnosti i uzroka ove nezgode.
Istraga je u toku.
