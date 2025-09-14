Slušaj vest

Policija u Obrenovcu uhapsila je u subotu N. P. (24) zbog nasilja u porodici, nakon što je u pijanom stanju fizički napao svog brata ispred jednog ugostiteljskog objekta u selu Grabovac.

Kako se saznaje, do incidenta je došlo posle svađe kada je osumnjičeni u više navrata udario svog brata N. P. (32) i to staklenom flašom. Zadao mu je više udaraca u glavu i stariji brat je tom prilikom zadobio lakše povrede zbog kojih je zbrinut u zdravstvenoj ustanovi.

Policija u Obrenovcu je osumnjičenom odredila mu zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za Nasilje u porodici.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Telegraf.rs)

