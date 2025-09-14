Mladić (24) uhapšen zbog nasilja u porodici u Grabovcu, kada je brata napao flašom ispred kafane
Hronika
JEZIVA TUČA KOD OBRENOVCA, POTUKLA SE BRAĆA ISPRED SEOSKE KAFANE! Staklenom flašom razbio glavu starijem bratu, reagovali Hitna i policija!
Policija u Obrenovcu uhapsila je u subotu N. P. (24) zbog nasilja u porodici, nakon što je u pijanom stanju fizički napao svog brata ispred jednog ugostiteljskog objekta u selu Grabovac.
Kako se saznaje, do incidenta je došlo posle svađe kada je osumnjičeni u više navrata udario svog brata N. P. (32) i to staklenom flašom. Zadao mu je više udaraca u glavu i stariji brat je tom prilikom zadobio lakše povrede zbog kojih je zbrinut u zdravstvenoj ustanovi.
Policija u Obrenovcu je osumnjičenom odredila mu zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za Nasilje u porodici.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
