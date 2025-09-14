Slušaj vest

Na Novom Beogradu u petak uveče došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređen pešak (51).

U petak oko 22.40 u Ulici Jurija Gagarina oboren je pešak kada je na njega naleteo automobil marke "reno" u punoj brzini.

Povređeni je sa teškim povredama prevezen u Urgentni Centar gde su mu konstatovane povrede opasne po život.

(Telegraf.rs)

