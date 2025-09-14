Pešak zadobio povrede opasne po život u udesu na Ulici Jurija Gagarina, prebačen u Urgentni centar
Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA NOVOM BEOGRADU! "Reno" naleteo na pešaka (51) u punoj brzini, lekari mu se bore za život!
Na Novom Beogradu u petak uveče došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređen pešak (51).
U petak oko 22.40 u Ulici Jurija Gagarina oboren je pešak kada je na njega naleteo automobil marke "reno" u punoj brzini.
Povređeni je sa teškim povredama prevezen u Urgentni Centar gde su mu konstatovane povrede opasne po život.
