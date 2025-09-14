Slušaj vest

Jeziva tuča i napad nožem dogodili su se noćas, oko 00.30 časova, ispred jednog ugostiteljskog objekta na Zrenjaninskom putu, gde je održavana proslava punoletstva, a više osoba je povređeno.

Policija i ekipa Hitne pomoći ubrzo su pristigli na lice mesta, a lekari su odmah pružili pomoć povređenima.

Kako se nezvanično saznaje, mladić B. Ć. (28) zadobio je teške telesne povrede i prevezen je u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali ubodnu ranu u predelu ruke, kao i povrede glave.

U Urgentnom centru su zbrinuti i A. K. (36) i P. P. (31), čije su povrede okarakterisane kao lake telesne povrede.

Na lečenje u KBC Zvezdara se javio i slavljenik, S. M. (18), koji je pretrpeo više povreda po telu. Kod njega su lekari konstatovali teške telesne povrede, zbog čega je zadržan na daljem lečenju i nadležnom medicinskom praćenju.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta i intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti tuče, kao i na identifikaciji svih učesnika.