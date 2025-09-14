KRVOPROLIĆE U BEČKOM KLUBU, DVOJICA SRBA IZBODENA NOŽEM! U masovnoj tuči povređen i vlasnik, policija i dalje traga za napadačima!
Stravičan obračun u noći između 5. i 6. septembra potresao je bečki okrug Rudolfsheim, gde je u jednom noćnom klubu izbila krvava tuča u kojoj su povređena trojica muškaraca, među kojima su i dvojica državljana Srbije!
Kako je saopštila bečka policija, incident se dogodio nešto pre 1 sat ujutru u klubu u ulici Mercštrase. Tokom sukoba korišćeni su noževi, a žrtve su vlasnik kluba i dvojica srpskih državljana (33 i 36 godina).
Policija je na licu mesta zatekla jednog ranjenog, dok je drugi povređeni uspeo da pobegne do obližnje ulice Goldšlagštrase. Svi su odmah prevezeni u bolnicu, gde je potvrđeno da vlasnik kluba nije životno ugrožen, dok su povrede Srba ozbiljnije, ali su sada u fazi oporavka.
Napadači su i dalje u bekstvu, a policija intenzivno radi na ovom slučaju. Motiv brutalnog napada još nije poznat, istraga je u toku.
Vlasnik kluba, koji je pokušao da smiri situaciju, dao je policiji izjavu, međutim, on, kako kaže, nije znao o čemu se radi jer je na mesto incidenta stigao tek kad je tuča već počela.