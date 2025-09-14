Slušaj vest

Stravičan obračun u noći između 5. i 6. septembra potresao je bečki okrug Rudolfsheim, gde je u jednom noćnom klubu izbila krvava tuča u kojoj su povređena trojica muškaraca, među kojima su i dvojica državljana Srbije!

Kako je saopštila bečka policija, incident se dogodio nešto pre 1 sat ujutru u klubu u ulici Mercštrase. Tokom sukoba korišćeni su noževi, a žrtve su vlasnik kluba i dvojica srpskih državljana (33 i 36 godina).

Policija je na licu mesta zatekla jednog ranjenog, dok je drugi povređeni uspeo da pobegne do obližnje ulice Goldšlagštrase. Svi su odmah prevezeni u bolnicu, gde je potvrđeno da vlasnik kluba nije životno ugrožen, dok su povrede Srba ozbiljnije, ali su sada u fazi oporavka.

Napadači su i dalje u bekstvu, a policija intenzivno radi na ovom slučaju. Motiv brutalnog napada još nije poznat, istraga je u toku.