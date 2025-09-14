Slušaj vest

Policiji je prijavio napad, a tokom podnošenja izveštaja prepoznao je počinioce – tinejdžere koji su prethodno pobegli iz nadziranog stambenog centra za mlade.

Dvanaestogodišnjak se kasno uveče susreo sa trinaestogodišnjim Sirijcem u Prateru u Krieau. Nakon kraćeg druženja, pretpostavlja se da su zajedno koristili noćnu vožnju bečkog metroa do 15. okruga. Na stanici Johanštrase pridružila su im se još dva Sirijca, stara 14 i 15 godina. Najmlađi tinejdžer je odabran kao žrtva, a napad se dogodio oko 2:30 ujutru.

Opljačkan je: oduzet mu je zlatni lančić, crni Talahon prsluk i oko 40 evra. Dvanaestogodišnjak je u napadu zadobio lakše povrede.

Identifikacija počinilaca i hapšenje

Dok je podnosio prijavu u policijskoj stanici Wurmsergasse, žrtva je prepoznala počinioce sa spiska nestalih osoba koji se nalazio na stolu. Trojica Sirijaca prethodno su prijavljeni kao nestali iz kriznog stambenog centra za mlade.

Po nalogu Više javnog tužilaštva u Beču, osumnjičeni tinejdžeri, koji su bili punoletni prema pravilima stambenog centra, uhapšeni su i prebačeni u popravni dom, dok je dvanaestogodišnjak smešten kod svojih zakonskih staratelja.

Istraga u toku

Dalja ispitivanja sprovodi Državna kriminalistička policija Beča, Zapadni ogranak, kako bi se rasvetlile sve okolnosti napada i motivi tinejdžera.