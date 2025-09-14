Slušaj vest

Večeras, oko osamnaest sati dogodilo se ubistvo u Nišu.

Kako se nezvanično saznaje, zločin se dogodio u blizini niškog naselja Beverli Hils.

Sumnja se da je muškarac upucan iz vatrenog oružja.

Policija je blokirala ceo kraj, a telo ubijenog čoveka nalazi se na trotoaru između dve zgrade. Očevici svedoče da su se čula dva hica.

- Čula su se dva hica. Izašla sam na na terasu i videla sam muškarca kako leži na trotoaru. Bilo je strašno - priča jedna komšinica.

Kurir/Blic

Ne propustiteHronikaUBIJEN MUŠKARAC U NIŠU Užas u blizini naselja Beverli Hils: Sumnja se da je upucan ispred zgrade
IMG_20250616_000214.jpg
HronikaUBICI IZ OKOLINE SUBOTICE SMANJENA KAZNA! Tri godine živeo pored tela oca kojeg je ubio lopatom, sad stigla pravosnažna presuda!
jmm.jpg
HronikaPRVA ŽENA OSUĐENA NA DOŽIVOTNU KAZNU U SRBIJI! Za svirepi zločin koristila maloletnu ćerku, pa svekrvu ubola preko 120 puta - od Sjenice bežala sve do Užica
bl.jpg
HronikaBEOGRAĐANIN KOJI JE LIKVIDIRAO "KAVČANE" UHAPŠEN U PARIZU: Plaćeni ubica ispalio 30 metaka na dvojicu u autu, pa se 10 meseci skrivao u inostranstvu!
pg.jpg