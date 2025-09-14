U NASELJU BEVERLI HILS
"TELO NAĐENO IZMEĐU DVE ZGRADE, BILO JE STRAŠNO" Očevici opisali SCENE UŽASA u Nišu: Sasuo metke u čoveka, policija blokirala čitav rejon
Kako se nezvanično saznaje, zločin se dogodio u blizini niškog naselja Beverli Hils.
Sumnja se da je muškarac upucan iz vatrenog oružja.
Policija je blokirala ceo kraj, a telo ubijenog čoveka nalazi se na trotoaru između dve zgrade. Očevici svedoče da su se čula dva hica.
- Čula su se dva hica. Izašla sam na na terasu i videla sam muškarca kako leži na trotoaru. Bilo je strašno - priča jedna komšinica.
