Večeras se u Nišu dogodilo oko 18 časova dogodilo ubistvo.

Policija je potvrdila da je danas, oko 18 časova, jedno muško lice ubijeno na Bulevaru Medijana, preko puta Osnovne škole „Mika Antić“ u naselju Durlan.

Kako objašnjavaju komšije u ovom delu Niša, primetili su da su dvojica muškaraca sedela na klupi, a potom se začuo pucanj iz vatrenog oružja. Pretpostavlja se da je ubijeni poznavao osumnjičenog za ispaljene hice.

"Probudila me supruga, kaže da je čula pucnjavu"

- Čuo sam neku paniku, tj. ja sam spavao, a čuli smo kako deca vrište. Probudila me supruga i kaže da je čula pucnjavu i da neko leži pored zgrade. Sišao sam i došao do tela, policija je već bila tu. Video sam da ima ranu na glavi, da je upucan. Videla se i ulazna i izlazna rana. Oni su pokušali da mu pomognu, ali je već bio mrtav, nije davao znake života. Ne znam dečka, čuo sam da je iz kraja i da je '97. godište - rekao je komšija koji je hteo da ostane anoniman, a potom je nastavio:

- Deca nisu ništa videla, jer ih je žena pozvala da ne gledaju to sve. Ubica je pobegao pored zgrade. Zna se šta je nosio, šta je imao obučeno. Flaša stoji pored tela, pretpostavljam da je on držao flašu u ruci, da mu je ispala kad je upucan - rekao je komšija za Kurir.

Policija je blokirala čitav kraj, a telo ubijenog muškarca pronađeno je na trotoaru između dve zgrade.