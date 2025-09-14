Slušaj vest

U naselju Ribariće u opštini Tutin, danas oko 18 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motocikl i putničko vozilo marke "mercedes".

Prema prvim informacijama, motociklista je u sudaru zadobio teške telesne povrede, među kojima i otvoreni prelom noge. On je nakon ukazane prve pomoći hitno transportovan i zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Za sada nema informacija o stepenu povreda vozača automobila, niti o okolnostima pod kojima je do nesreće došlo.

Policija je obavila uviđaj.

Kurir/Informer

