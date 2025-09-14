Hronika
NA ČOVEKA PALO STABLO DOK JE SEKAO DRVO U DVORIŠTU: Horor u Uroševcu, zadobio teške povrede - nije mu bilo spasa
Muškarac iz Uroševca preminuo je u subotu popodne nakon što je na njega palo stablo hrasta dok je sekao drva u dvorištu, saopštila je tzv. kosovska policija.
Do incidenta je došlo u selu Manastirce 13. septembra oko 17:20. Prema policijskom izveštaju, nastradali muškarac je zadobio teške telesne povrede kada ga je zatrpalo stablo koje je iznenada palo. Hitna pomoć ga je prevezla prvo u lokalni urgentni centar, nakon čega je transportovan u Univerzitetski kliničko-bolnički centar u Prištini (QKUK), gde je dežurni lekar konstatovao smrt.
O događaju je obavešten nadležni tužilac, navodi policija, a telo je predata porodici radi sahrane.
