Tridesetčetvorogodišnji M.I ubio je dvadesetosmogodišnjeg D.V. u u Ulici Bulevar Medijana u blizini škole “Mika Antić” u Nišu.

M. I. (34) iz Niša je iz za sada neutvrđenog razloga hicima iz vatrenog oružja, najverovatnije iz pištolja, za koji nema dozvolu, upucao D.V. (28) takođe iz Niša i naneo mu povrede od kojih je muškarac preminuo na licu mesta.

Prve slike nakon ubistva u Nišu

Ubica se predao

Nakon pucnjave, osumnjičeni je napustio mesto događaja i ubrzo nakon toga se sam prijavio policiji.

U toku je uviđaj od strane dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela ubistvo.

Ubistvo u Nišu

Inače, prema rečima očevidaca, ubijeni muškarac je imao dve rane na glavi.

- Čula se neka vriska dece napolju, supruga je izašla na terasu i čula od komšija da je neko upucan. Kada sam došao ispred zgrade, dvojica prolaznika su pokušala da pruže pomoć upucanom muškarcu, ali već nije davao znake života - priča jedan od komšija.

Kurir/Blic

