PREDAO SE UBICA (34) IZ NIŠA Pištoljem za koji nema dozvolu pucao u mladića (28) - imao dve rane na glavi! NOVI DETALJI
Tridesetčetvorogodišnji M.I ubio je dvadesetosmogodišnjeg D.V. u u Ulici Bulevar Medijana u blizini škole “Mika Antić” u Nišu.
M. I. (34) iz Niša je iz za sada neutvrđenog razloga hicima iz vatrenog oružja, najverovatnije iz pištolja, za koji nema dozvolu, upucao D.V. (28) takođe iz Niša i naneo mu povrede od kojih je muškarac preminuo na licu mesta.
Ubica se predao
Nakon pucnjave, osumnjičeni je napustio mesto događaja i ubrzo nakon toga se sam prijavio policiji.
U toku je uviđaj od strane dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela ubistvo.
- Čula se neka vriska dece napolju, supruga je izašla na terasu i čula od komšija da je neko upucan. Kada sam došao ispred zgrade, dvojica prolaznika su pokušala da pruže pomoć upucanom muškarcu, ali već nije davao znake života - priča jedan od komšija.
Kurir/Blic