Vršeći pretres ormara dvojice starijih studenata starih 30 godina M.T. i A.Ć, pored njihovih indeksa i dokumenata policija je pronašla i više kesa sa materijom zelene boje za koju se sumnja da je marihuana, više kesa sa zeleno-braon granulama, zatim prašak plave boje, kesu sa praškom crvene boje.

Zatečeno je i više sim kartica, dva "boksera", teleskopska palica, više komada tableta bele boje, vise komada tableta braon boje, džepni nož, hirurške maske, kao i hard diskove i usb.

O svemu je kako saznajemo obavešteno Osnovno tužilaštvo u Beogradu i u toku je dalji rad na ovom slučaju.

