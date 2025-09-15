Slušaj vest

Nezvanično, njoj je pisana prekršajna prijava i zadržana je u policiji.

M.S. je nakon privođenja u policiji u krvi imala više od dva promila alkohola u krvi.

- Policiju je pozvala majka od porodilje. Prema njenim rečima ćerka od kada je dobila bebu često je pijana i tako nije u mogućnosti da brine o novoređenčetu. Kada malo više popije pravi nered po kući, vređa sve oko sebe i zapostavlja dete - kaže naš izvor.

Srećom, M.S. nije nikoga povredila.

O ovoj porodici obavešten je i Centar za socijalni rad.

(Kurir.rs/Telegraf)

