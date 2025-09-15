Policija u Surčinu privela je M.S. (36) majku bebe od 15 dana koja je bila pijana i pravila nered u kući.
PRIVEDENA MAJKA BEBE STARE 15 DANA U SURČINU! Imala više od 2 promila alkohola u krvi, pravila HAOS PO KUĆI
Nezvanično, njoj je pisana prekršajna prijava i zadržana je u policiji.
M.S. je nakon privođenja u policiji u krvi imala više od dva promila alkohola u krvi.
- Policiju je pozvala majka od porodilje. Prema njenim rečima ćerka od kada je dobila bebu često je pijana i tako nije u mogućnosti da brine o novoređenčetu. Kada malo više popije pravi nered po kući, vređa sve oko sebe i zapostavlja dete - kaže naš izvor.
Srećom, M.S. nije nikoga povredila.
O ovoj porodici obavešten je i Centar za socijalni rad.
(Kurir.rs/Telegraf)
