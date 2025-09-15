Slušaj vest

Na mestu na kom je sinoć u Nišu ubijen Darko V. (28) hicima iz vatrenog oružja i jutros su vidljivi tragovi krvi. Prizor na mest zločina u naselju Durlan deluje sablasno.

Krvave kese i gaze podsećaju prolaznike da se sinoć ovde dogodilo ubistvo. Kako saznajemo, pretpostavlja se da su ubijeni i osumnjičeni za ubistvo sinoć sedeli zajedno u letnjikovcu u parkiću ispred zgrada.

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda mesto zločina u Nišu Foto: Kurir/M.S.

- Pretpostavlja se da su konzumirali alkohol, o tome svedoči i to što je tokom uviđaja pored tela zatečena flaša. Verovatno su se posvađali, pa je jedan potegao pištolj - kaže naš izvor.

Podsetimo, komšije su sinoć ispričale da su se čula dva pucnja, a osumnjičeni je posle ispaljenih hitaca pobegao. Međutim, ubrzo je sam došao u policijsku stanicu i predao se.

- M. I. (34) osumnjičen je za krivično delo ubistvo i određeno mu je zadržavanje. U zakonskom roku biće saslušan u Višem havnom tužilaštvu u Nišu - dodao je sagovornik Kurira.

Uznemirene komšije rekle su i da su sinoć oko 18 sati najpre čuli vrisku dece, a da su potom sa terase stana videli upucanog mladića.

Mesto gde je sinoć ubijen Darko V.(28) u niškom naselju Durlan Izvor: Kurir/M.S

- Kada sam došao ispred zgrade, dvojica prolaznika su pokušala da pruže pomoć upucanom muškarcu, ali već nije davao znake života - prepričao je jedan od komšija.

Šta je motiv ovog zločina još uvek nije utvrđeno, istraga je u toku.

BONUS VIDEO