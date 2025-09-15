Slušaj vest

Na mestu na kom je sinoć u Nišu ubijen Darko V. (28) hicima iz vatrenog oružja i jutros su vidljivi tragovi krvi. Prizor na mest zločina u naselju Durlan deluje sablasno.

Krvave kese i gaze podsećaju prolaznike da se sinoć ovde dogodilo ubistvo. Kako saznajemo, pretpostavlja se da su ubijeni i osumnjičeni za ubistvo sinoć sedeli zajedno u letnjikovcu u parkiću ispred zgrada.

Ovako izgleda mesto zločina u Nišu Foto: Kurir/M.S.

- Pretpostavlja se da su konzumirali alkohol, o tome svedoči i to što je tokom uviđaja pored tela zatečena flaša. Verovatno su se posvađali, pa je jedan potegao pištolj - kaže naš izvor.

Podsetimo, komšije su sinoć ispričale da su se čula dva pucnja, a osumnjičeni je posle ispaljenih hitaca pobegao. Međutim, ubrzo je sam došao u policijsku stanicu i predao se.

- M. I. (34) osumnjičen je za krivično delo ubistvo i određeno mu je zadržavanje. U zakonskom roku biće saslušan u Višem havnom tužilaštvu u Nišu - dodao je sagovornik Kurira.

Uznemirene komšije rekle su i da su sinoć oko 18 sati najpre čuli vrisku dece, a da su potom sa terase stana videli upucanog mladića.

Mesto gde je sinoć ubijen Darko V.(28) u niškom naselju Durlan Izvor: Kurir/M.S

- Kada sam došao ispred zgrade, dvojica prolaznika su pokušala da pruže pomoć upucanom muškarcu, ali već nije davao znake života - prepričao je jedan od komšija.

Šta je motiv ovog zločina još uvek nije utvrđeno, istraga je u toku.

Ne propustiteHronika"VIDEO SAM MU ULAZNU I IZLAZNU RANU NA GLAVI" Očevidac za Kurir o ubistvu u Nišu: Deca nisu videla, žena ih pozvala da ne gledaju! OVO NAĐENO PORED TELA (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-09-14 at 19.42.58_a1b73cc3.jpg
HronikaUBIJEN MUŠKARAC U NIŠU Užas u blizini naselja Beverli Hils: Sumnja se da je upucan ispred zgrade
IMG_20250616_000214.jpg
Hronika"TELO NAĐENO IZMEĐU DVE ZGRADE, BILO JE STRAŠNO" Očevici opisali SCENE UŽASA u Nišu: Sasuo metke u čoveka, policija blokirala čitav rejon
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaDETALJI HORORA U NIŠU! OFICIR U PENZIJI ZAKLAO SUPRUGU: Prve fotografije mesta zločina, komšija otkrio: Pili smo kaficu, rakijicu, ne mogu da verujem... (foto)
nis.png

BONUS VIDEO

Ubistvo u Nišu Izvor: Kurir.rs/M.S.