Sudar na pruzi u Smederevu
Saobraćajna nesreća rano jutros dogodila se na pruzi u Smederevu kad je došlo do sudara teretne kompozicije voza sa TNG-om i dostavnog vozila.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.
