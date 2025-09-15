Slušaj vest

Saobraćajna nesreća rano jutros dogodila se na pruzi u Smederevu kad je došlo do sudara teretne kompozicije voza sa TNG-om i dostavnog vozila.

Iako scena deluje zastrašujuće, u nezgodi nema teže povređenih.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.

Kurir.rs/Instagram 192

