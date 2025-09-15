Slušaj vest

Spektakularna akcija brazilske federalne policije i vojske stavila je tačku na potragu za jednim od najopasnijih ljudi podzemlja ovog kraja, kada su uhapsili Pabla Delgadilja, koji je označen kao nalogodavac trostrukog ubistva u Boliviji kada su ubijeni Srbin Miljan Đekić (38), Makedonac Dejančo Lazarevski (43) iz Strumice, kao i Hrvat Marko Škerbec (33), čija su tela nađena vezana u crnim džakovima u Santa Kruzu.

Pablo Delgadiljo Foto: Printscreen/reduno

Delgadiljo je, prema sumnjama tužilaštva, naredio egzekuciju kako bi poslao poruku konkurenciji i navodno preuzeo vlast od balkanskog kartela u švercu droge.

- Delgadiljo je bio navodno u ratu sa balkanskim kartelima koji već godinama koriste Južnu Ameriku kao glavno čvorište za šverc kokaina prema Evropi. Uloga Balkanca u narko-poslovima u Boliviji nije nova, ali ovako brutalno likvidiranje trojice “vojnika” pokazuje da su obračuni dostigli novi nivo - pišu strani mediji.

Ko je Delgadiljo?

Puno ime Reni Pablo Delgadiljo Lema, ali poznatiji kao "Pablo", podsetimo, uhapšen je 31. avgusta u selu Trevo do Tatu u brazilskoj državi Mato Grosso, dok se skrivao pod lažnim identitetom.

Kuća u kojoj su mučeni Foto: Screenshot

Delgadiljo, pastorak zloglasnog narko-bosa Roberta Baeze, označen je kao mozak i nalogodavac trostrukog ubistva u Boliviji koje ima direktne veze sa balkanskim kriminalnim kartelom. Upravo to ubistvo šokiralo je javnost kada su u Santa Cruzu 12. avgusta pronađena tela trojice muškaraca. Svi su, prema istrazi, bili umešani u obračune oko kontrole kokainskih ruta, a navodno reč je o pripadnicima balkanskog kartela koji se dovode u vezu sa "unutrašnjim ratom" između kriminalnih frakcija koji se bore za prevlast i trgovinu kokaina.

Trostruko ubistvo vojnika "Balkanaskog kartela"

Policija je u napuštenom skladištu pronašla tela trojice stranaca. Radilo se o državljanima Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije, koji su, prema obaveštajnim podacima, bili angažovani kao operativci balkanskog kartela zaduženog za preuzimanje i transport kokaina iz Bolivije ka Evropi.

Foto: Printscreen, NTV/RED UNO, Nestali.hr/mup/

Njihova tela bila su vezana, natopljena varikinom, spakovana u crne džakove i sakrivena u kući koja je, prema rečima komšija, prethodno odjekivala od glasne muzike i jezivih vrisaka!

Istraga je pokazala da je iza masakra stajala upravo ekipa Pabla Delgadilja. U istom periodu nestala su i dva lokalna biznismena koja su navodno bila oteta, a sve ukazuje da i iza tih otmica stoji Delgadiljov klan. Kako se saznaje, reč je o očuhu i polubratu Pabla Delgadilja.

Hapšenje kao u akcijskim filmovima

Brazilske specijalne jedinice, uz podršku federalne policije i vojske, sproveli su operaciju koja je trajala više nedelja.

Pogledajte kako je izgledalo hapšenje Pabla Delgadilja:

U raciji je zaplenjena mala privatna letelica, odnosno manji avion, nekoliko komada vatrenog oružja, municija, komunikaciona oprema, kao i značajna količina dolara i goriva namenjenog za krijumčarenje. Uhapšeno je još nekoliko njegovih saradnika, i Brazilci i Bolivijci, a među dokazima pronađeni su i paketi za koje se sumnja da sadrže kokain.

Interpolova crvena poternica

Direktor Interpola u Boliviji, Juan Carlos Bazoalto, potvrdio je da je za Delgadiljom izdata crvena poternica. Iako njegovo ime još nije u javnoj međunarodnoj bazi Interpola, lokalne vlasti i mediji izvestili su da je Delgadillo označen kao posebno opasan i da je prioritet u međunarodnoj potrazi.

Trenutno se Delgadillo nalazi u pritvoru u Brazilu. Sud u Mato Grossu vodi postupak, a očekuje se da će Bolivija ubrzo podneti zvaničan zahtev za izručenje. Ukoliko do toga dođe, Delgadilju će se suditi za trostruko ubistvo, otmice i povezanost sa međunarodnim narko-kartelom.

