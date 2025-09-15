MLADIĆ (28) POGINUO UOČI ROĐENDANA: Porodica pomerila sahranu za jedan dan, a razlog je pretužan!
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Knjaževca poginuo je vozač motora iz obližnjeg mesta star 28 godina.
Kako saznajemo, do nesreće je došlo 12. septembra u blizini sela Donje Zuniče, na magistralnom putu Zaječar - Knjaževac.
- U večernjim satima, mladić je krenuo iz pravca Knjaževca ka Zaječaru. Međutim, putničko vozilo sa prikolicom se polukružno okretalo na magistralnom putu. Motociklista koji je vozio po propisima je naleteo na bočni deo vozila i nastradao na licu mesta - kaže izvor Kurira.
Nakon obdukcije, sahrana je trebala biti juče. Međutim, porodica je ipak danas sahranila nastradalog motociklistu.
- Najvoljeniji su za jedan dan pomerili poslednji ispraćaj ovog nedužnog mladog čoveka da mu sahrana ne bi bila baš na dan rođendana kada je trebao da napuni 29 godina. Nisu imali snage za to - kaže naš sagovornik.
