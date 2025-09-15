Slušaj vest

Iako su mnogo tvrdili da se Novosađanka otkačila sa namerom da izvrši samoubistvo, kao i da nije pokazivala strah tokom parasejling vožnje, snimak njene vožnje dokazuje suprotno.

Na audio snimku koji su objavili mediji, može se čuti kako su dvojica muškaraca reagovala kada su shvatila da Tijane nema nakon što su 4 minuta i 45 sekundi vozili prazno sedište. Radi se o skiperima koji su bili u čamcu za koji je bilo zakačeno sedište iz kog je Tijana iskočila.

Devojka poginula tokom parasejlinga u Budvi Foto: Društvene Mreže

Na početku snimka čuje se glasna muzika, voda i jak zvuk motora. U jednom momentu, jedan od skipera, Srbin, primećuje da je sedište prazno i počinje da viče i da psuje na engleskom.

Nakon psovki je rekao drugom:

- Nema devojke, jao! Kada je pala?! Glupa reklama!

- Ne znam - odgovorio je drugi skiper, inače turski državljanin.

- Kako je ovo moguće - govorio je srpski državljanin koji je psovao sve vreme.

Kasnije se čuje kako Srbin nekome, koga oslovljava sa Nemanja, objašnjava da ne zna ko je devojka koju su vozili, ali da "nje nema".

- Brate, pala je devojka iz vazduha, je l živa uopšte?! Ne znam ko je riba, brate, samo je na padobranu nema, brate!

U daljem razgovoru dvojice skipera oni komentarišu da li je nesrećna devojka uopšte živa.

- Živa je - rekao je turski državljanin na engleskom, a Srbin je nekome govorio:

- Brate, pala je devojka sa padobrana, brate, ne znam ni da li je živa!

Oni su zatim krenuli da se pitaju da li je neko već pokupio devojku iz mora.

- Ko je pokupio? - uspaničeno je pitao Srbin.

- Brate, gde je ona? Brate, pala nam je sa padobrana riba, ne znam gde je ona - neprestano je vikao državljanin Srbije.

- Ne znam da li je živa, ko je pokupio iz mora?! - nastavio je uspaničeno nekome da ponavlja.

Nekoliko sekundi kasnije čuo se samo zvuk motora glisera kojim su upravljali, dok su, kako se pretpostavlja, skiperi tražili Tijanu po moru.

"Ako neko pita, nemamo ništa"

Srpski državljanin pozvao je Turčina kako bi proverio da li je skinuo karticu, za koju se pretpostavlja da se na njoj nalazi video Tijanine vožnje.

- Dođi, da li si skinuo karticu? - upitao je Srbin.

- Skinuo sam je - odgovorio mu je Turčin, nakon čega mu je Srbin dao dalje instrukcije.

- Moraš da je skloniš negde, moramo da je pogledamo. Ali ne govori, ako neko pita, nemamo ništa! Ok? Molim te skloni karticu - nakon čega se njihova konverzacija završava.

Kasnije su se dvojica skipera pitala "šta će da kažu majci stradale devojke". Oni su mislili da je rođaka koja je bila sa Novosađankom na plaži u stvari njena majka, te nisu znali kako da joj saopšte da ne znaju gde je devojka koju su zakačili za čamac.

- Šta ćemo da kažemo njenoj majci? To su majka i ćerka, šta da joj kažemo kada pita za svoje dete? - uspaničeno je pitao Turčin Srbina.

- Reći ćemo joj da je dobro i da je živa i da će doći nazad - odgovorio mu je na engleskom jeziku i dodao.

- Brate, šta drugo radim, brate?!

Strašan snimak poslednjih trenutaka Tijane R.

Podsetimo, na video snimku parasejling vožnje prilikom koje je stradala Tijana R. (19), vidi se kako je nekoliko minuta uspaničeno mahala skiperima pokušavajući da ih dozove i da je neprestano molila da je spuste i prekinu parasejling vožnju.

- Alo - vikala je Tijana.

- Joj, šta je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno - vrištala je tinejdžerka dok je rukom mahala u pravcu kamere mlateći nogama.

- Alo, hoću nazad! Molim vas, hoću nazad, ovo je previše strašno - nastavila je da vrišti Tijana kroz plač.

Tijana je sve vreme pokušavala da dozove muškarce sa glisera koji je vukao padobran i sedište na kojem se nalazila Tijana.

- Nazad! - molila je, a onda je krenula da skida sigurnosni pojas, najverovatnije u strahu za svoj život, jer se na tolikoj visini osećala ugroženo.

Nesrećna devojka, kada se raskopčala, pokušala je da se rukama zadrži za kanape sedišta na kojem je sedela. Međutim, kanap joj je iskliznuo iz ruke i, uz vrisak, ona je pala.

Prazno sedište voženo je još nekoliko minuta, bez obzira što Tijane R. nije bilo u njemu.

Šta je rekao vlasnik agencije za parasejling?

Dan nakon smrti Tijane R. vlasnik agencije za parasejling se oglasio. On je tada rekao da "Tijana nije pokazivala nikakav strah".

- Radi se o nesrećnom slučaju čiji je ishod sada svima poznat. Na moju veliku žalost došlo je do ogromne tragedije. Ne smem da dajem nikakve izjave, nalazim se i sam pod istragom tužioca. Ono što mogu da vam otkrijem jeste da je sigurno reč o nesrećnom slučaju. Ona nije pokazivala nikakav strah od letenja, prošla je obuku, nakon koje je usledila tragedija. Ne znam tačno šta se dogodilo, originalan snimak je odnela policija tako da ja ne znam šta je ona govorila neposredno pre pada - rekao je tada vlasnik agencije.

Podsetimo, Tijana R. (19) tragično je stradala prilikom parasejling vožnje u Budvi 28. maja ove godine i njena smrt potresla je čitavu zemlju.

(Kurir.rs/Blic)

