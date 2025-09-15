Slušaj vest

Darko V. (28) ubijen je takozvanim "ženskim" pištoljem sa dva metka sinoć oko 18 sati u niškom naselju Durlan preko puta Osnovbne škole "Mika Antić". Za njegovo ubistvo sumnjiči se njegov dugogodišnji drugar M.I.(34), koji se predao policiji nakon ubistva.

Njih dvojica su kobne večeri sedela u takozvanom letnjikovcu, u parkiću ispred zgrade, kada su se posvađali. Prema nekim tvrdnjama, Darko V. je nakon rasprave ustao i krenuo nekud, a M.I. ga je sustigao i pucao mu iz pištolja u glavu. Ubistvo se dogodilo između "žutih" zgrada.

Kako saznajemo u komšiluku, ubijeni Darko V. je dugo radio na građevini kod privatrnika i bio je izuzetno vredan mladić. Nedavno je prekinuo da radi taj posao, jer se pripremao za odlazak u inostranstvo.

- Video sam neko komešanje ljudi i povike ispred zgrade. Odmah sam otrčao tamo i pored ubijenog je bila neka flaša, a on je još bio živ, pa sam pomislio da je momak udaren flašom. Ali onda sam video da je on sa strane upucan i da mu je tu zapravo metak izašao - rekao je jedan od komšija koji je prvi sinoć dotrčao do mesta zločina.

Porodica ubijenog je van sebe, a baka pokojnog Darka kroz suze kaže: "Mnogo mi je bio vredan unuk", pa dodaje:

- Radio je na građevini. I ne znam šta nas je ovo snašlo?! Bio je juče sa ocem do Pukovca, imali su nešto privatno da završe. I u povratku je rekao tati: "Ostavi me ovde, ostaću ovde". Otac mu je rekao: "Ma hajde, kući ćemo da sednemo", ali on je ipak odlučio da ostane tu na početku naselja (prim.aut. kod letnjikovaca ispred kog je ubijen). I nije prošlo mnogo kada mi je sin došao, zove nas kum koji tamo živi i nesreća, šta da kažem. Eh, samo da je došao kući, ništa se od ovoga ne bi dogodilo.

Darkova baba kaže da porodica poznaje osumnjičenog za ubistvo.

- Taj što ga je upucao je dolazio ranije, ali već dugo nije bio kod nas. To jedno unuče imamo. Živi s majkom, ali dolazi da nas obiđe. Žao mi je, težak posao je radio. Ma, divno dete - ispričala je kroz suze žena iz Niša.

Prve komšije ubijenog Darka V. potvrđuju da je zaista bio vredan i nikada incidentan ili nasilan.

- Dareta znam od malena i to dete nikad problem nije pravio. Bila sam sada da izjavim saučešće ovamo kod majke gde je živeo i tuga velika. Bar da je otišao u to inostranstvo da radi... Imao je planopve, tek je život bio pred njim - kaže jedna komšika.

I Darkova baba po majci kaže da su svi u šoku i van seve.

- Kuća nam je ugašena, šta da vam kažem. Naš život je završen, strašno je to, jezivo. Bila sam tamo sinoć i sve vreme sam htela da ga dovedem kući, duša moja. Ugasilo se sve - rekla nam je Darkova druga baka.

Osumnjičeni za ubistvo M.I. je, kako saznajemo, od ranije poznat policiji. Nakon što je ubio svog prijatelja, on je pobegao s lica mesta, ali se ubrzo sam predao policiji. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

O motivu se još uvek ništa ne zna, a oni s kojima smo razgovarali ne mogu ni da pretpostave šta se dogodilo među dvojicom drugara.

Mesto gde je sinoć ubijen Darko V.(28) u niškom naselju Durlan Izvor: Kurir/M.S

U Nišu je popodne u nedelju, kada se dogodilo ubistvo, bilo kišovito pa se na obližjem igralištu nisu našla deca, pa je koliko toliko izbegnuta traumatičnija situacija za ovu veliku zgradu koja je delom na Bulevaru Medijana, a delom u Knjaževačkoj ulici.

