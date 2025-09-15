Slušaj vest

Budvanska policija podnela je krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije zbog sumnje da je tukao vanbračnu suprugu i neovlašćeno objavio njen intimni snimak. Muškarac je takođe i proteran iz Crne Gore sa merom zabrane ulaska u tu državu.

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, podneli su krivičnu prijavu protiv D.R. (40) iz Republike Srbije zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj

zajednici i krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, nakon čega mu je inspektor za strance doneo rešenje o napuštanju Crne Gore i zabrani ulaska - saopštili su iz Uprave policije Crne Gore.

Kako se sumnja, D.R. je 5. septembra oko 15 časova, u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, pretio napadom svojoj vanbračnoj supruzi, takođe državljanki Republike Srbije, a potom je 6. septembra u ranim jutarnjim časovima i fizički napao u stanu u kojem su boravili, istovremeno joj upućujući uvredljive i preteće reči i nanoseći joj povrede koje su kasnije konstatovane lekarskim izveštajem.

Zatim je, kako se osnovano sumnja, 11. septembra, putem jedne aplikacije, trećem licu učinio dostupnim video snimak sa intimnim sadržajem na kojem se nalazila njegova vanbračna supruga.