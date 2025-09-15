Muškarac S. P, koji je navodno podmetnuo požar u mestu Veliko Polje pobegao je sa lica mesta automobilom, a sumnja se da je tokom bekstva udario pešaka, usmrtivši ga na mestu.
Užas
ZAPALIO KUĆU, PA KOLIMA UBIO PEŠAKA TOKOM BEKSTVA? Drama u Obrenovcu, policija pokrenula akciju Vihor 3
Slušaj vest
Pokrenuta je policijska akcija Vihor 3 i u toku je potraga za S. P.
Podsetimo, mestu u okolini Obrenovca danas se oko 13 sati dogodila prava drama kada je su se zapalila dva objekta, a sumnja se da je požar podmetnut.
U 12.38 sati buknuo je požar na kući u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja broj osam u Velikom polju.
Kada su vatrogasci izašli na lice mesta nešto pre 13 sati, ustanovili su da gore dva prizemna objekta i da je požar u razbuktaloj fazi, a požar je lokalizovan nešto posle 13 sati.
Na lice mesta izašli su pripadnici VSJ Obrenovac - sedam vatrogasaca sa tri vozila.
Intervencija je u toku.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)
Reaguj
Komentariši