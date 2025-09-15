Slušaj vest

Na beogradskom groblju Orlovača porodica, prijatelji i kolege oprostili su se danas od Mileta Novakovića (72), legendarnog načelnika Uprave kriminalističke policije i jednog od ključnih ljudi koji su stajali na čelu akcije "Sablja" posle ubistva premijera Zorana Đinđića 2003. godine.

Porodica, kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, prijatelji i mnogobrojni građani došli su da odaju počast čoveku koji je obeležio jednu epohu srpske policije.

1/4 Vidi galeriju Sahrana Mileta Novakovića Foto: Petar Aleksić

Među prisutnima su bili i poznati sportisti i javne ličnosti. Pored fudbalskog analitičara, inače bivšeg napadača Atletika iz Madrida i reprezentacije Jugoslavije, Radeta Bogdanovića, sahrani je prisustvovao i bivši predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Saša Danilović, kao i policijski inspektor Slobodan Milenković.

1/3 Vidi galeriju Bogdanović, Danilović i Milenković na sahrani Foto: Petar Aleksić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, poslao je venac sa natpisom "poslednji pozdrav od Ivice Dačića" i na taj način se oprostio od Novakovića.

Ivica Dačić poslao venac Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, Mile Novaković, preminuo je pre nekoliko dana u Beogradu, nakon duge i teške bolesti. Borio se sa karcinomom, ali nažalost nije uspeo da dobije poslednju bitku, a njegova smrt pogodila je sve koji su ga poznavali.

Na groblju Orlovača danas se okupilo više stotina ljudi.

Kolege iz policije isticale su da je Mile bio "čovek za primer" i da se retko rađa neko s takvom snagom i strašću za pravdom. Njegovi prijatelji nisu mogli da sakriju suze, a porodica je dostojanstveno primala saučešća.

- Otišao je jedan od poslednjih pravih generala policije. Njegova hrabrost i profesionalizam ne smeju biti zaboravljeni - reči su jednog od bivših kolega, koji je prisustvovao sahrani.

U zagrljaju majke i sestre, Miletov sin Nikola, skupio je snage da održi govor pred prisutnima i ocu kaže poslednje zbogom.

- Hvala što ste sa nam u bolu i tuzi za ovim predivnim čovekom. O mom ocu je moglo da se priča danima i nedeljama neprestano. Ponekad je dovoljno reći Mile Novaković i svi znaju o kakvoj se veličini radi. Ja kao njegov sin imam obavezu da kažem nekoliko reči o mom ocu, iako mi se srce i duša stežu. To je pre svega roditelj, suprug, deda, brat i prijatelj. Profesionalac, u pravom smislu reči. Još jednom hvala dobri ljudi, a mom ocu neka je večna slava i hvala - reči su neutešnog sina, a prethodno se obratio i Miletov dobar prijatelj, koji je naglasio o kakvom čoveku je reč, a kako kaže, takav je bio i u službi Ministarstva unutrašnjih poslova gde je proveo tri decenije.

Mile Novaković Foto: Stefan Jokić

- Govorimo o čoveku dobročinitelju koji je ima sentimentalnu toplinu svog zavičaja i uvek voleo da se druži sa prijateljima uz dobru hranu. Bio je dobar i interesantan, imao je vrline koje su ga ocrtavale kao dobrog čoveka. Takav je bio u i službi Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i u porodici i u svakom društvu. Znao je da pomogne prijatelju u dobru i u nevolji. Bio je optimista i verovao je da će pobediti opaku bolest, ali izdalo ga je srce. Svi pokušaji lekara su bili uzaludni. Uspeo je samo da uputi poslednji pogled njegovoj Jeleni, ćerki. Pogled neizmerne roditeljske ljubavi. Njoj za večno sećanje, a njemu za večni san. Njegova želja je bila da što pre izađe iz bolnice i da popije kafu na dobro poznatim mestima i kako da ti sada kažem druže zbogom? Kako da te prekorim što tu kafu ne popismo? Sudbino sram te bilo što nam uze druga kad nije vreme. Uspomena na tebe ostaće naše najveće bogatstvo - rekao je Miletov najbolji prijatelj Vuk.

Novaković je, inače, na večni počinak ispraćen uz zvuke trube, dok su prethodno opelo držala tri sveštenika.

Biografija

Mile Novaković je bio načelnik Četvrtog odeljenja, a zatim i Policijske uprave Čukarica. Njegova karijera nastavila je uzlaznom putanjom i 2001. postao je načelnik Uprave kriminalističke policije Srbije. Upravo na toj poziciji ušao je u istoriju.

Akcija "Sablja" je borba koja ga je proslavila nakon atentata na premijera Zorana Đinđića u martu 2003. godine, Novaković je bio jedan od ljudi koji su stali na čelo pomenute akcije. Tada je uhapšen veliki broj članova zemunskog klana, a Novaković je učestvovao i u istragama ubistva Ivana Stambolića...

Posebno se pamti njegovo učešće u hapšenju Zvezdana Jovanovića, čoveka koji je ispalio smrtonosne hice u Đinđića. Novaković je bio među onima koji su izneli najteži teret, suočavajući se sa najvećim kriminalnim strukturama tog vremena.