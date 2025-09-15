Raspisana je akcija ''Vihor 3''.
Otkriveno gde se krije?
SRĐAN MU ZAPALIO KUĆU, PA KOLIMA UBIO SINA! Detalji horora u Obrenovcu, u toku velika POTERA: Ovo su osumnjičeni i ŽRTVA STRAVIČNOG ZLOČINA (FOTO)
U mestu Stubline u Obrenovcu danas je Srđan P. izvršio ubistvo, jer je, kako se sumnja, kolima pregazio biciklistu Igora J, nakon što je prethodno zapalio kuću njegovog oca kog je prethodno i prebio.
Srđan P, osumnjičeni za ubistvo Foto: Društvene Mreže
Prema prvim informacijama, ovaj muškarac je najpre došao do kuće oštećenog, gde ga je tukao i zapalio mu kuću.
Potom je seo u automobil i usput naleteo na sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, pregazio ga kolima i usmrtio.
I. J, žrtva iz Obrenovca Foto: Društvene Mreže
Uviđaj u saradnji sa policijom obavlja dežurni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu.
Sumnja se da se Srđan P. krije kod Kolubare u Velikom Polju.
Vatrogasna ekipa je uspela nešto posle 13 časova da požar lokalizuje.
Raspisana je akcija ''Vihor 3'' i potraga za ubicom je u toku.
