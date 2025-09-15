Slušaj vest

Policija je uspela da locira Srđana P. iz Obrenovca osumnjičenog za ubistvo Igora J. koji se sakrio u mestu u blizni Uba.

Prema saznanjima, osumnjičeni za zločin je lociran i opkoljen na oko 30 kilometara od mesta zločina, u smeru prma Ubu!

Prema prvim informacijama, Srđan P. je danas pretukao Igorovog oca i zapalio kuću u Velikom polju kod Obrenovca. Dok je bežao udario je Igora koji je vozio bicikl i usmrtio ga.

U toku je akcija "Vihor".

Kako saznajemo od komšija, Srđan je i pre nekoliko dana Igoru zapalio kuću.

Danas je pozlilo i ženi koja je bila u domaćinstvu u vreme izbijanja požara!

